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【日圓貶值】日圓狂貶外國客增加消費　日本百貨店免稅銷售額翻近6倍

商業 16:00 2022/11/03

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日本4間大型百貨公司的10月免稅銷售額，均高於上年。（法新社圖片）

日本從10月起放寬了入境限制，訪日遊客量隨之增加，日圓狂貶更令消費力度大增，日本4間大型百貨公司的10月免稅銷售額，均高於上年。

【航空復甦】波音料明年飛機交付增加　現金流將大幅改善錄395億

《日經新聞》報道，日本各大百貨店中，大丸松坂屋百貨店10月份的免稅銷售額，增至上年同月的5.9倍；三越伊勢丹增至4.9倍；高島屋增至3.6倍；崇光西武百貨為1.4倍。

報道提到，大丸松坂屋尤其吸引東南亞的訪日遊客；高島屋的消費者則多數購買日圓貶值下變得更划算的奢侈品。從10月的現有店銷售額，包括並未發佈免稅銷售額數據的阪急阪神百貨店在內，全部5間百貨店的免稅銷售額均高於上年。

回復疫情前4至7成水平

為了抓住訪日遊客需求，各零售企業正在完善其接待體制。大丸松坂屋將為銷售員增設方便攜帶的翻譯機器；日本最大的家電商山田電機在其部分連鎖店新設了免稅品賣場。

不過與疫情前相比，此4間百貨店10月的免稅銷售額僅達4至7成的水平。阪急阪神百貨店的負責人表示，「復甦勢頭仍較弱」。10月的免稅手續量僅為2019年的3成左右，中國遊客僅佔4%。

中國遊客量仍未增加

高絲指出，在中國訪日遊客的熱潮尚未恢復的背景下，「難以預料化妝品需求可在多大程度上增長」。一位家電連鎖店的高管亦表示，「訪日遊客需求的大部分來自中國，只要中國訪日遊客沒有增加，就難以期待對銷售額産生巨大的推高效果」。由此可見，多數觀點認為入境遊客消費的全面復甦取決於中國遊客的動向。

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責任編輯：李智美

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