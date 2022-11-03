【中美角力】印尼前外長：東南亞受益於中美競爭但沒佔便宜　華僑銀行：中國增長快或慢都是機會

▲ 【中美角力】印尼前外長：東南亞在中美貿易競爭受益、但沒有趁機佔便宜 華僑銀行：不論中國增長快慢均對東南亞屬機會

新加坡《海峽時報》報道指，中美貿易局勢緊張，更多企業將業務從中國轉移到東南亞，但有專家認為，東南亞不應被視為利用局勢佔便宜（taking advantage of the situation）。

印尼前外長Marty Natalegawa出席活動時指，東南亞本身就是一個有吸引力的目的地，過去東南亞具有地緣政治彈性，「我們基本享受到了不同性質國家的信任」。他補充：「不希望這個地區被視為『攻於心計』（scheming）。」

華僑銀行：不論中國增長快慢均對東南亞屬機會

中國宏觀經濟逆風，華僑銀行資金研究和戰略主管 Selena Ling認為，不論中國增長快慢，對東南亞地區而言都是一個機會，「我不認為必然是『非此即彼』或『零和』情況」。

Ling認為，中國仍然是亞洲經濟中非常重要的參與者，沒有人可以忽略中國市場，尤其所有經濟體相互交織，但在中美緊張局勢須謹慎行事。

印尼前外長：東盟成員國須處於積極主動位置

Natalegawa表示，雖然中美之間競爭為東南亞地區帶來機遇，但同時也帶來了挑戰，「我們被左右拉扯，故東盟成員國不僅在政治領域，而且在經濟領域都必須處於積極主動的位置，而不是簡單地處於接收端」。

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