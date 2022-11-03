▲ 【金融峰會】道富環球CEO：投資者要重回市場需符合兩大因素 10月市場風險胃納突然擴大

環球市場持續震盪，投資者對前景審慎。道富環球投資管理總裁兼首席執行官Cyrus Taraporevala認為，投資者要重回市場需符合兩大因素，第一是以聯儲局為首的環球央行暗示加息周期將完結，孳息曲線開始趨平，第二是企業盈利前景變得更明朗。

他指，首三季市場呈去風險（risk off）狀況，但10月則反轉，市場風險胃納突然擴大，ETF市場錄得900億美元流入，惟該行仍予固定收益及股票「減持」評級，大部分投資均相信聯儲局會盡一切所能壓抑通脹，即使股票估值看似吸引，但基於盈利前景不明朗，故該行未敢看好

談及ESG，Cyrus稱，雖然在可見的將來仍需要化石燃料，但能源公司均具備資本、技術及知識，因此應推動其進行能源轉型，而且碳中和是全球共同推動的事情，並沒有發達國家與新興國家之分。

威靈頓投資：相信ESG對經濟的影響力愈大愈大

威靈頓投資管理總裁兼管理合夥人Stephen Klar稱，ESG的需求不斷擴大，該行亦不斷就此進行研究，相信ESG會帶來更多機遇，對經濟的影響力也會愈大愈大。

他指，該行與客戶積極就氣候變化、科學基礎減量及碳排放組合進行探討，了解不同行業在碳減排趨勢下要注意的事項，例如醫療保健行業要注重安全及質素，科技行業要留意網絡安全等，威靈頓投資有專門的ESG團隊，研究ESG對金融市場的影響。



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記者：陳韻妍