【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨

美國中期選舉將於下周二（8日）舉行，前總統奧巴馬於社交平台TikTok拍片動員年輕人投票，積極為民主黨拉票。不過網民就嘲笑奧巴馬想靠於短片大講冷笑話挽救選情，有網民更表明今次會改投共和黨。

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TikTok上一個名為「Under The Desk News」的節目，每日會用60秒向網民總結時事和解讀政治，深受年輕網民歡迎。

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奧巴馬（Barack Obama）早前與「Under The Desk News」主持Vitus Spehar，一起拍攝TikTok短片，目的是針對年輕人為民主黨拉票。

短片顯示Vitus趴在桌子底下，而奧巴馬就乘機利用節目名，大講語帶雙關的笑話：

即係咁，你依家可以留喺檯底，但到投票嘅時候，你就要起返身。 （Here’s the thing: you can stay [under the desk] for now, but when it comes time for voting you’re going to have to get up.）

奧巴馬強調選民手上的一票，關乎氣候變化及槍械管制的法案，選民可選出更多能代表其政治取態的國會議員。

Vitus也笑問：

我係咪唔應該講，我2008年投咗（已故共和黨資深參議員）麥凱恩？ （Is now a bad time to say that I voted for McCain in 2008?）

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奧巴馬就尷尬地回答：「你有投票就得。」（Mmm… as long as you voted.）

有部分網民評價奧巴馬在講令人難堪的冷笑話，有網民聲稱自己過往與妻子都投票支持奧巴馬，但今次決定要改投共和黨。

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責任編輯：鄭錦玲