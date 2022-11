【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨

美國中期選舉將於下周二(8日)舉行,前總統奧巴馬於社交平台TikTok拍片動員年輕人投票,積極為民主黨拉票。不過網民就嘲笑奧巴馬想靠於短片大講冷笑話挽救選情,有網民更表明今次會改投共和黨。

【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力 【下一頁】

TikTok上一個名為「Under The Desk News」的節目,每日會用60秒向網民總結時事和解讀政治,深受年輕網民歡迎。

奧巴馬(Barack Obama)早前與「Under The Desk News」主持Vitus Spehar,一起拍攝TikTok短片,目的是針對年輕人為民主黨拉票。

短片顯示Vitus趴在桌子底下,而奧巴馬就乘機利用節目名,大講語帶雙關的笑話:

即係咁,你依家可以留喺檯底,但到投票嘅時候,你就要起返身。

(Here’s the thing: you can stay [under the desk] for now, but when it comes time for voting you’re going to have to get up.)