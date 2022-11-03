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聯儲局暗示長加短減　美元回勇人民幣企穩

宏觀解讀 14:18 2022/11/03

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聯儲局一如預期連續第四次加息75基點，將政策利率升至3.75至4厘，但加息前景可謂鷹鴿共舞，主席鮑威爾表示可能最快在12月份減慢加息步伐，然而通脹高企就業市場熾熱，聯儲局或需要調高最終利率至高於原本預期水平，以抑制通脹壓力，並明言現時估計停止加息的揣測實在言之尚早。美元隨即由跌轉升，並高見112.2水平。筆者認為，聯儲局已為12月加息50基點埋下伏線，並同時準備延長加息周期以打擊通脹，利率期貨市場預計聯儲局將會加息至5厘以上。除非下月聯儲局大幅提高利率預測，否則市場已經預期利率上望5厘，美元進一步突破年內高位114.7仍有一定難度。

美元揚升人民幣回落至7.3關口，同時人民銀行持續收窄人民幣中間價和即期的價差，但未有觸發人民幣急跌。市場繼續憧憬中國調整防疫政策，對有關成立經濟重開委員會的謠言和炒作樂此不疲。儘管眼前中國政府對執行動態清零政策毫不動搖，一些城市重新進入封控管理，投資者開始留意到一輪沽售後中國資產的價值逐漸浮現。筆者認為，二十大後中國領導人或將更多焦點放在支持經濟方面，12月召開的中央經濟工作會議或會在政策面上提供更多線索。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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