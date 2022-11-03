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Tumblr修改色情禁令 允許上載藝術裸照

環球社會熱點 14:32 2022/11/03

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網上圖片分享平台Tumblr於2018年時，宣布全面實施禁令嚴打色情內容。惟Tumblr實施3個月內，平台瀏覽量大跌3成。Tumblr近日決定修改色情禁令，允許用戶上載裸照。Tumblr表示，歡迎更廣泛的表達方式，包括人體裸露，用戶可使用適當標籤分享內容。惟Tumblr強調，露骨性行為的描述依然會被禁止。

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Tumblr於2018年因涉及兒童色情內容，一度被蘋果從App Store下架。公司隨即宣布實施全面封殺成人內容的禁令，但實施3個月內平台月度頁面瀏覽量大跌3成。2019年時公司被網頁程式設計公司Automattic，以300萬美元（約2,340萬港元）價格收購，較2013年時雅虎（Yahoo）支付的11億美元（85.8億港元）大幅下降。

Tumblr於今年9月時宣布，推出一項「社區標籤」（community labels）功能。允許用戶標記帖文中，包含的藥物濫用、酗酒及性相關內容。Tumblr亦在相關公告指，既然所有人都希望裸露內容在平台重現，現在就正式回歸。

AOC不滿Twitter藍剔要收費 馬斯克：「請交錢」 【下一頁】

Tumblr周一（31日）正式修改規定，允許用戶再度上載裸露內容。公司周二（1日）發表公告表示，歡迎用戶在平台上使用更廣泛的表達、創造及藝術方式，包括描繪人類裸體的內容。Tumblr表示，若用戶現時創作中包含裸體、成人或性內容，可使用適當的社區標籤分享作品。

惟Tumblr強調，色情內容依然會被禁止，依然禁止露骨的性行為視覺描述。

Automattic行政總裁Matt Mullenweg曾於9月時表示，基於互聯網基礎設定反對明確的成人內容，徹底推翻禁令是不可能。但他指希望令Tumblr政策和Wordpress變得更加相似，指後者雖同樣禁止色情內容，但允許藝術創作中含有裸露成分。他更指希望有專門的企業或服務，取代民眾過去從Tumblr獲取色情內容的方式。

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責任編輯：李俊儀

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