  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 14:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港加息】陳茂波：樓價未來繼續輕微下調是意料之中　不用過份擔心樓市及金融市場

宏觀解讀 14:11 2022/11/03

分享：

分享：

【香港加息】陳茂波：樓價未來繼續輕微下調是意料之中　不用過份擔心樓市及金融市場

美國聯儲局加息0.75厘，滙豐亦將最優惠利率（P）上調0.25厘。財政司司長陳茂波強調，政府正密切留意市場情況，認為樓價未來繼續輕微下調是意料之中，當局整體檢視過不同數據及市場交投後，認為不用過份擔心樓市及金融市場。他稱，現時各項樓市需求管理措施是希望讓想首次置業的香港市民能夠優先上車，故審視各種情況後，政府目前認為有關措施無需作出調整。

與港元對賭必定會輸、「你可向美國某些對沖基金經理核實我的說法」【下一頁】

陳茂波指，美國今次加息為市場預期之內，累計3.75厘，美息是40年來最高，聯儲局會繼續觀察加息對經濟及通脹的影響，雖然加息效果滯後，日後加息步伐可能放緩，但不能期望很快停止加息，故本港要預備美息趨升的情況下對金融市場的影響，關注金融波動會否因而持續。

本港第3季經濟負增長4.5%，連續3個季度收縮，陳茂波指，本港經濟有不少挑戰，但經濟收縮主要是出口下跌較多，已連跌幾個月，除因外圍經濟環境欠佳，需求萎縮，疫情亦打亂了跨境運輸，疫情下經營環境及氣氛亦「麻麻地」，固定投資萎縮。不過，他強調，若疫情持續受控，繼續恢復對外往來，經濟將穩定下來。

相關文章：【香港加息】滙豐加P四分一厘、每月供樓負擔加幾多？　經絡：料年內港銀合共加P超過0.625厘

相關文章：【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.25厘至5.375厘　港元儲蓄及美元儲蓄戶口息率亦相應調高

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟衰退 宏觀分析 經濟數據表現 樓價 首次置業 加息 陳茂波 香港 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款