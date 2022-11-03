▲ 【香港加息】陳茂波：樓價未來繼續輕微下調是意料之中 不用過份擔心樓市及金融市場

美國聯儲局加息0.75厘，滙豐亦將最優惠利率（P）上調0.25厘。財政司司長陳茂波強調，政府正密切留意市場情況，認為樓價未來繼續輕微下調是意料之中，當局整體檢視過不同數據及市場交投後，認為不用過份擔心樓市及金融市場。他稱，現時各項樓市需求管理措施是希望讓想首次置業的香港市民能夠優先上車，故審視各種情況後，政府目前認為有關措施無需作出調整。

陳茂波指，美國今次加息為市場預期之內，累計3.75厘，美息是40年來最高，聯儲局會繼續觀察加息對經濟及通脹的影響，雖然加息效果滯後，日後加息步伐可能放緩，但不能期望很快停止加息，故本港要預備美息趨升的情況下對金融市場的影響，關注金融波動會否因而持續。

本港第3季經濟負增長4.5%，連續3個季度收縮，陳茂波指，本港經濟有不少挑戰，但經濟收縮主要是出口下跌較多，已連跌幾個月，除因外圍經濟環境欠佳，需求萎縮，疫情亦打亂了跨境運輸，疫情下經營環境及氣氛亦「麻麻地」，固定投資萎縮。不過，他強調，若疫情持續受控，繼續恢復對外往來，經濟將穩定下來。

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編輯：陳韻妍