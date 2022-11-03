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【航空復甦】波音料明年飛機交付增加　現金流將大幅改善錄395億

商業 15:00 2022/11/03

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飛機製造商波音預計，明年的現金流將會增加至30億至50億美元。（法新社圖片）

隨著航空旅遊復甦，新飛機需求有增無減。雖然有指飛機的生產進度仍然滯後，但製造商的現金流卻快速恢復。波音預計，明年現金流將會大幅至30億至50億美元（約235億至395億港元）。

【旅遊復甦】飛機生產進度落後　難追上旅遊需求復甦

多個國家的旅客出入境政策放寬，帶旺航空旅遊需求。近期有不少航空公司亦指，由於新飛機交付延後，導致運力難以全面回復至疫情前水平。

不過，據外電報道， 飛機製造商波音預計，明年的現金流將會增加至30億至50億美元（約235億至395億港元）。雖然該企的估算低於分析師預期的65.3億美元（約512億港元），但仍遠高於今年所錄得的15億至20億美元（約117億至157億港元）現金流。

波音預估現金流大幅增加，或許算是新飛機交付的好消息。因為飛機交付時，正正是航空公司或其他客戶需要支付大部分銷售費用的時候。現金流大幅增加，背後意味著交付量亦同步上升。波音透露，估計737客機的交付量將由今年的375部，升至明年的400至450部。

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責任編輯：葉泳珊

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