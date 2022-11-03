▲ 【金融峰會】英仕曼CEO：投資世界處於新模式 倘認為只需配置於單一資產屬錯誤想法

英仕曼集團首席執行官Luke Ellis今早出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」環節一個專題討論時形容投資者世界現處於新模式，新模式下投資者需主動積極做資產配置。投資者在公共市場上投資，倘還認為今日的世界只需配置於單一資產，這會是錯誤的想法。

Ellis表示，今年以來，美國利率上升的情況下，做多（long）美元、做空股票俱是好事，也有一些顯著的貨幣變動例如日圓走勢，但他強調，投資者必須觀察隨着時間的推移，價格的變化會發生甚麼事。「如果你碰巧在買瑞士法郎、做空歐元走對了路，這很好，但以此作為長期賺錢的方式，將會很可怕，你記住了它的一次成功，卻忘記了它20年來的不成功，甚至更長時間，所以我們不會這樣做。」

他續指，今年做多美元、做空其他貨幣整體而言是理想的做法，然而已開始覺得這些交易逐漸疲軟，而相近的情況是做多美元和做空債券：「我仍然做多美元和做空債券，並對它非常滿意。但我認為到年底我還會有同樣的立場嗎？不，可能不會。」

麥格理：關注中國的基礎設施市場機遇

麥格理資產管理集團主管Ben Way表示，美國正嘗試降低通脹，由此創造許多投資機會，在於當地的實物資產，他看到美國出現許多創新事物，不僅是傳統可再生能源，因各州份都在轉型，思考下一步如何調整他們的能源結構，然後思考「可再生能源2.0」的問題，例如氫氣和儲存等事宜。故此，今天的美元投資者若正考慮哪個具龐大競爭力和創新市場的地方部署資本？他認為該地方將是美國。

此外，Way認為世上第二個最令人興奮的基礎設施市場位於中國，至今被市場忽略。他稱，圍繞可再生能源的非常積極的政策，以及圍繞像氫氣和擴大氫氣規模和降低成本的投資，在中國是非常真實。很多真正的資產類別，在其他一些市場上仍然被認為是處於早期階段，其實正開始形成規模。

阿波羅：低美元投資級別信貸可在年半時間帶來雙位回報

阿波羅資產管理聯席總裁Jim Zelter認為，現時最有趣的機會是美國信貸，指自金融危機以來，美國金融系統運作的背景已發生巨變。來自機構主權基金的私人信貸的出現，現佔市場很大的一部分。他表示，目前可在信貸方面做的事情包括購買低美元投資級別信貸，相信在未來的12到18個月內，可有12%到15%回報；此外，亦可以成為大型優質收購案的信貸提供者。

Zelter又稱自己是日本私募股權的忠實信徒，他亦偏好美國信貸、私人信貸、投資級別信貸、貼現票據等，亦可與缺乏充分流動性的銀行探討合作。他指現時其在歐洲有非常大的業務，就是從銀行購買歐洲的不良資產，相信它們會經歷一段時期，就像亞洲在1990年代末所做的那樣，不論是日本還是南韓等地，都必須讓它們的銀行系統處於更好的狀態。

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記者：胡學能