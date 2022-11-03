Twitter加備註解釋 白宮刪除社保帖文

美國富豪馬斯克收購社交平台Twitter後，著手大力改革平台。美國白宮近日發文，表示為長者提升社會安全福利金。Twitter隨後加入備註，解釋增幅為自動增加。白宮其後刪除文章，解釋稱因內容未完整。

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白宮周二（1日）發文，指在總統拜登（Joe Biden）任期內，美國長者獲得10年來最大社會安全保障福利金增長。Twitter為帖文加入備註，稱根據1972年的社會安全保障修正案，增長因生活成本增加面自動調整。

Twitter備註列明，美國長者社會安全福利金增長來自年度調整，而且按通脹幅度調整。美國通脹率在今年6月時，創下40年來新高。

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美國政治新聞網站Politico發現，白宮帖文周三（2日）已刪除。白宮官員解釋，帖文被刪因內容不完整。白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）同日亦有回應，指白宮發文通常附帶備註，但當日帖文則未有。

皮埃爾表明，白宮發文意在指出即使長者的社會安全保障福利金有增長，但同時亦是超過10年來長者的醫療保險溢價有下跌，相關內容Twitter的備註未有提及。

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責任編輯：吳漢培