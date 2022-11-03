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【金融峰會】陳茂波：防疫檢疫待遇與市民一致、絕無任何特殊安排　核酸檢測陽性不用隔離亦無「紅碼」

Hot Talk 13:56 2022/11/03

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【金融峰會】陳茂波：防疫檢疫待遇與市民一致、絕無任何特殊安排　核酸檢測陽性不用隔離亦無「紅碼」

財政司司長陳茂波周二（11月1日）抵港後，在機場的核酸檢測結果為陽性，但Ct值處於康復個案範圍內故無須隔離，亦不受「紅碼」限制。陳茂波今（11月3日）出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」研討會演講，上台發言時與昨日一樣沒有戴口罩。

一文看清金融領袖峰會重點【下一頁】

陳茂波強調，自己坐在台下時一直有戴口罩，只是在台上發言時短暫將口罩除下，台上與台下觀眾亦有相當距離。

他指，自中東外訪期間確診至返回香港入境期間，所得到的防疫檢疫待遇與所有市民一視同仁，絕無任何特殊安排。他又稱，衞生防護中心檢視過他的檢測結果，亦考慮到他的健康申報，判定他為康復個案，不會有感染別人的風險。陳茂波又指，於9月至11月1日期間，共有400多名與他類似情況的人士入境香港，所有人的待遇都是一樣。

相關文章：【金融峰會】陳茂波：與港元對賭必定會輸、「你可向美國某些對沖基金經理核實我的說法」

相關文章：【金融峰會】陳茂波：在港金融科技公司5年間增至逾800家　香港對全球創新者持開放包容態度

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