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【爭做一哥】南韓電動車電池新計畫　盼2030年前奪一哥地位

科技 14:00 2022/11/03

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就地域而言，截至2022年6月底，南韓電動車電池製造商佔整體市場比重為25.8%，中國市佔率約56.4%。

除了各汽車製造商正積極投入電動車（Electric Vehicle，EV）生產，搶攻電動車市場，生產電動車電池也被多個國家視為核心戰略產業，並以中國內地與南韓之間的競爭最為激烈。南韓產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）近日公布最新計畫，更將設定目標於2030年前，讓南韓在全球電動車電池市場搶下至少40%市佔。

據韓媒《BusinessKorea》報道，就地域而言，截至2022年6月底，南韓電動車電池製造商佔整體市場比重為25.8%，中國市佔率約56.4%，日本市佔率為9.6%。根據規劃，南韓政府將以公營及私營部門夥伴關係（Private-Public Partnership）模式，協助南韓業界採購電池產業鏈上游材料所需金屬礦產，並由南韓貿易保險公司及南韓輸出入銀行，在未來5年內提供3兆韓元（約166億港元）資金支援。

【兒童電動車】「Cyberquad for Kids」不符合安全標準　5,000部車被召回

【電動車】電動MINI不再「英國製造」　寶馬承認將生產線移至中國

南韓政府另預算投入1兆韓元（約56億港元），帶動民間投資19.5兆韓元（約1千億港元），用於電動車電池技術研發，目標包括：2026年實現續航里程可達800公里的NCM（鎳鈷錳）電池及全固態電池商業化。南韓產業通商資源部估算，電動車電池相關企業在未來8年的資本支出金額有望達到30.5兆韓元（約1,708億港元）。

中國競爭對手急起直追　寧德時代穩居全球第一

另據韓聯社早前報道，今年上半年，中國電動車電池製造商市佔率急速增長，而一度主宰市場的南韓廠商，市佔率則大幅縮減。南韓研調機構SNE Research在8月初發表的報告顯示，以電動車電池使用量估算，2022年上半年，中國寧德時代（CATL）的電池使用量較2021年同期大增6.2個百分點，市佔率達到34.8%，穩居全球最大電動車電池供應商。

受中國競爭對手急起直追影響，南韓前電動車三大電池製造商：LG能源解決方案、SK On、三星能源材料，上半年合計市佔率由2021年同期的34.9%降至今年的25.8%，跌幅達9.1%。

責任編輯：張寶燕

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