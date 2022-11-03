全球通脹百物騰貴 美國一食品售價卻愈來愈平

美國物價持續上漲，加重民眾生活成本。但當地有一種食品，價格愈來愈便宜，甚至要免費派發予民眾避免浪費。美媒報道指，10月牛油果售價按月回落2.6%。分析指，由於地緣局勢緊張，牛油果出口至歐洲國家變得困難，導致供應過剩。

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Rabo AgriFinance新鮮農產品高級分析師 David Magana表示，牛油果價格自今年上半年飆升後回落，最近一箱48隻中型牛油果的批發價格按年下跌35%、批發價亦較6月的高位回落67%。市場研究機構NielsenIQ數據顯示，美國牛油果10月零售價格按月下跌2.6%。

與此同時，牛油果在美國面對供過於求情況，上月費城有非營利組織舉辦為期3日活動，將牛油果免費分發予有需要人士。據悉，活動開始甫3個小時，組織已派發超過3萬顆牛油果。

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Magana稱，美國牛油果有超過9成來自墨西哥、其餘來自秘魯及本地生產。由於墨西哥牛油果收成高於預期、供應過剩拖累美國牛油果價格下跌。

FTI Consulting食品、農業及飲料部董事總經理Richard Kottmeyer表示，俄烏戰爭影響澳洲及秘魯生產的牛油果出口至歐洲國家；加上主要進口國中國正積極應對新冠疫情，使港口停工，多方面因素導致牛油果供應過剩。

Magana估計，牛油果供應過剩最少持續至明年年中，但不排除天氣因素影響產量。

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責任編輯：郭麗明