▲ 【香港加息】滙豐加P四分一厘、每月供樓負擔加幾多？ 經絡：料年內港銀合共加P超過0.625厘

HSBC滙豐銀行在美國聯儲局加息0.75厘，將最優惠利率（P）調高0.25厘，至5.375厘，為年內連續兩次加息，共加0.375厘，預料日內其他主要港銀也會跟隨滙豐加息步伐。以貸款額500萬元、還款期30年、H按封頂息率「P-2.25%」計算，最新一輛加P後，每月供款增加674元或3.2%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行加息，其幅度如市場預期，而周四1個月HIBOR為3.21厘，連續9個工作天維持3厘以上水平，早已高於一般銀行新造P按息率及H按封頂息率，相信年內1個月HIBOR將挑戰3.5厘以上水平。

曹德明預料，美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升越4.5厘或以上水平，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上銀行結餘進一步下降及拆息高企，在資金成本壓力下，本港銀行加息已難避免，預測本港銀行於下月議息會議後或再調升P，加息幅度約0.25厘或以上，即料今年本港銀行合共加息或超過0.625厘。

現時的按息水平仍屬超低息水平

曹德明續指，現時按息雖升至3厘以上，但對比2000年代（2000年至2009年）的平均息率為3.79厘、1990年代（1990年至1999年）的平均息率為9.8厘，以及近30年的平均息率為4.9厘，可見現時的按息水平仍屬超低息水平，利率只是步向正常化，是次加息供樓負擔未見大增，仍屬健康水平。

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編輯：陳韻妍