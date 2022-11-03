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【加息】香港再加最優惠利率　業主每月供樓開支多幾多？

股樓投資 13:02 2022/11/03

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美國聯儲局一如市場預期，再加息0.75厘，是次已是年內第6次加息，合共加息3.75厘。滙豐（00005）今日（3日）隨即宣布加息，由周五（4日）起上調最優惠利率0.25厘，至5.375厘，是繼今年9月加息0.125厘後，第二次加息，累加0.75厘。

按照滙豐最新安排，新造P按以「P減2.4厘」計算，實際按息將由2.725厘，增至2.975厘，若以500萬元貸款額、30年還款期計算，每個月供款將由20,346元增至21,013元，增加667元，即約3.3%。

二手新造H按按息升至3.125厘

至於新造H按，按息以H加1.3厘計算，由於一個月銀行同業拆息（Hibor）近日持續處於3厘以上水平，所以實際按息以封頂息計算。目前一手新盤按揭封頂息以「P減2.5厘」計算，故實際按息為2.875厘，若以500萬元貸款額、30年還款期計，每個月供款由20,083元增至20,745元，增加662元，即約3.3%。

新造二手H按封頂息以「P減2.25厘」計算，實際按揭升至3.125厘，若以500萬元貸款額、30年還款期計，每個月供款由20,745元增至21,419元，增加674元，即約3.2%。

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬　凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

滙豐控股（00005） 加息 拆息 H按 P按

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