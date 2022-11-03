葡萄牙或將終止「黃金簽證」 總理稱無理由再保留

歐洲多國設有「黃金簽證」，但英國年初已經宣布終止，其他歐洲國家亦有討論叫停。葡萄牙總理科斯塔表示，或將終止「黃金簽證」計劃。科斯塔承認，當局正重新評估數個簽證計劃，並指現時已經無理由再保留「黃金簽證」。

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科斯塔（Antonio Costa）周三（2日）出席峰會期間表示，葡萄牙正重新評估數個簽證項目，「黃金簽證」（golden visa）正是其中之一。科斯塔表示，「黃金簽證」或已達成目標，目前無理由再保留，完成評估後將有公布。

科斯塔強調，葡萄牙希望繼續保持吸引力，近期亦推出「電子遊牧」簽證，相關法例已於周一（31日）公布。計劃希望吸引能通過遙距工作，獲得高薪的外國人在當地生活一年。

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「黃金簽證」是一項賦予賦予外國人當地居留權的投資移民計劃，葡萄牙已推出相關簽證10年。葡萄牙「黃金簽證」已為當局吸引到65億歐元（約501.7億港元）的投資，持有人主要來自中國、巴西及南非，大部分資金皆流入房地產市場。

由於葡萄牙「黃金簽證」推高當地樓價及租金，而備受批評，歐盟委員會亦呼籲各國結束此類計劃，指計劃具安全風險。葡萄牙今年已修改簽證規定，將投資資金從大城市房地產市場，轉向人口稀少的地區。

由於憂慮俄羅斯非法資金流入，英國已於今年2月，俄烏戰爭未爆發前宣布，終止「黃金簽證」計劃。

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責任編輯：李俊儀