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【渣打2888】渣打斥資1.8億元收購區塊鏈公司Partior 25%股權

股市 12:42 2022/11/03

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【渣打2888】渣打斥資1.8億元收購區塊鏈公司Partior 25%股權

渣打 （02888） 全資附屬公司SCOHL以每股2.573美元收購區塊鏈公司Partior的25%，總認購價為2333.3萬美元（約1.8億港元），並將以現金支付。

渣打半日跌2.6%，報46.75元。

Partior 於2021年5月註冊成立，總部設於新加坡。其營運以區塊鏈為基礎的跨境支付和價值交換平台，可進行多種貨幣的數字清算和結算。而其截至2021年12底止部分年度的除稅前淨虧損為310萬美元，除稅後淨虧損為310萬美元。

渣打指，於Partior的股權投資乃建基於渣打塑造未來支付的願景，該投資確保渣打能夠提供可滿足其客戶的新興需求的支付基礎。該投資使渣打能夠深化其區塊鏈創新能力，並加強其承諾，為全球價值流動建立更透明、高效和安全的基礎設施。

同時，董事會認為，股份認購協議及股東協議的條款屬公平合理，且根據股份認購協議及股東協議擬進行的交易為於渣打集團日常業務過程中按正常商業條款進行的交易，並且符合渣打及其股東的整體利益。

完成股份認購協議後，SCOHL將持有 Partior的 25.0%股權，而 Partior餘下75%股權將由Silverheels及其他交易方按同等比例持有。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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編輯：姚卓然

渣打集團（02888） 電子支付 港股 虛擬貨幣 收購 區塊鏈

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