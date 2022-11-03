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英國安置非法移民住五星級酒店 日花6000萬公帑捱轟

環球社會熱點 12:57 2022/11/03

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英國各地收容非法移民的住宿接近飽和，内政部花費公帑預訂四星級及五星級酒店來安置非法移民，不過有部分非法移民抱怨在飲食方面不適應。而當局每日花費680萬英鎊（約6,000萬港元）安置難民，也引起社會抨擊。

Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10 【下一頁】

英國安置3.5萬非法移民居住酒店的開支大幅升至24億英鎊（約215億港元），由於提供住宿的地方市政機構警告床位也幾乎飽和，英國政府自9月以來額外租用超過4,500間酒店客房，來滿足非法移民的住宿需求。

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英媒《太陽報》指，當地有25%被評為一流的頂級酒店和度假村，也因當局租用作安置難民，要暫停對外開放預約數月。

其中有50多名男性非法移民，獲安置於埃塞克斯郡的四星級酒店Great Hallingbury Manor，由政府包食宿長達兩個月。不過有部分人表示不適應酒店提供的食物，偶爾會四處走動。

這間酒店屬都鐸風格，共有44間雙人房，其中20間位於樹林内的木屋，酒店内更有湖泊、野餐區和燒烤區，每晚租金為120英鎊（約1,075港元）。

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另一間Dolphin Hotel位於倫敦，也安置了數十名來自阿富汗等地的尋求庇護者。住客於酒店內就能觀賞對面一座15世紀橋樑的壯麗景色，也可以看電視和使用健身器材。

內政部堅稱，内政大臣柏斐文（Suella Braverman）明白國民無法接受政府濫用酒店來安置尋求庇護者及非法移民，正努力降低納稅人開支，而且承諾非法移民入住時不能使用泳池、健身室及水療中心等大部分設施。

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責任編輯：鄭錦玲

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