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【聯想992】聯想午後挫逾2%　半年多賺8%至10.57億美元創新高　維持派中期息8港仙、周息率6.4厘

股市 14:38 2022/11/03

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【聯想992】聯想半年多賺8%至10.57億美元創新高　維持派中期息8港仙、周息率6.4厘

聯想集團Lenovo （00992） 中午公布截至9月底的中期業績，期內營收340.45億美元（約2655.5億港元），按年跌2%；純利10.57億元（約82.4億港元），按年增8%；每股賺8.93美仙（約69.7港仙），派中期息8港仙，按年不變。

聯想午後挫2.3%，報5.86元。以此推算，周息率6.4厘。

單計次季，聯想收入170.90億美元（約1333.0億港元），按年跌4%；純利5.41億美元（約42.2億港元），按年增6%；每股賺4.54美仙（約35.4港仙）。

聯想：淨利潤率仍增長 但貨幣換算對收入影響已達6%

面對經濟逆風，聯想稱，提升盈利能力仍為優先中期財務目標，得益於強勁經營溢利率和較低的稅率，上半財年淨利潤率按年增長29個基點至過去15年來最高的中期業績水平。

聯想提到，未來一段時間外部挑戰繼續影響全球市場，由於集團逾半收入以非美元貨幣計值，許多貨幣兌美元的匯率出現前所未有的貶值，上半財年僅貨幣換算對收入的影響已達6%。

集團強調，數字化和以服務為主導的轉型的戰略將會支持對聯想長期增長，減輕集團面對外部挑戰及實現淨利潤翻倍的中期目標。

智能設備經營溢利率面臨壓力

上半財年聯想智能設備業務集團收入下降7%；撇除匯率影響，其銷售應保持穩定；高端產品市場繼續保持強勁勢頭，但整體表現受消費端及中小型企業分部需求疲弱影響。

聯想稱，智能設備經營溢利率雖然在首季維持穩定，但近期一直面臨壓力，第二季度按年下降了16個基點。

基礎設施方案業務集團半年收入按年增長24%至 47 億美元的歷史新高；方案服務業務收入及經營溢利分別按年增長25%及27%至32億美元及6.97億美元。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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編輯：李哲毅

港股 業績公布 聯想集團（00992） Lenovo

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