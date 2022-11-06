【環保科技】無土綠牆微藻吸碳　藉廢料取代泥土種植

▲ 田承輝指，一枝50公升微藻，最大吸碳量可達每年5.5噸。（陳卓賢攝）

不少人都在辦公室種植盆栽，一來用作裝飾，二來可淨化空氣，但室內盆栽尤其需要悉心照料，否則容易因環境問題而枯萎。有本地企業研發了「無土綠牆」（G-Moss）及「微藻吸碳空氣淨化器」（Microalgae Carbon Absorption Air Purifier），藉科技自動化照料植物，並具有強大的減碳能力，能優化室內空氣質素。

一般的室內二氧化碳（CO2）濃度可達到500至600ppm，而在擠擁的室內場所，例如辦公室、教室和會議室等，甚至高達1,000ppm。高濃度的CO2會導致昏睡、頭痛和注意力不足，對於室內工作者，不但會影響工作效率，長期甚至會影響健康。

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為解決室內碳濃度過高的危機，Greentins創辦人田承輝（Thomas）發明了無土綠牆及微藻吸碳空氣淨化器，能淨化空氣中的CO2之餘，也能成為室內裝飾的一部分，做到減碳美觀並重。

無土綠牆的特色，是該牆所種植的植物毋須使用泥土，而是由「再生木海綿」（Recycled Wood Sponge）取代。

再生木海綿 儲空氣水份勝泥土

這款木海綿的主要成分是廢棄的木料及高密度聚乙烯（HDPE）塑膠，只需將植物的根部插入木海綿，再將它放入無土綠牆之中，牆裏的供水系統就會向木海綿供應水份，讓植物吸收，整個過程都是自動化處理。

植物在辦公室的冷氣環境是很易壞死，田承輝表示，再生木海綿比泥土優勝的地方，除了是更乾淨及易於打理外，更重要是木海綿能夠同時儲存空氣、水份和養份，令植物的根部長期處於健康狀態，延長植物壽命。

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此外，無土綠牆的供水系統是以循環方式運作，毋須人手灌溉，又或進行定期翻泥等工夫，這對辦公室工作的文職人士更為方便。

Greentins另一項發明是微藻吸碳空氣淨化器。微藻的用途相當廣泛，可用作生物燃料（Biofuel）、食用補充劑（Supplements）以及魚糧等。微藻在該產品的作用則是在LED燈催化下，進行光合作用（Photosynthesis），吸收室內空氣中的CO2，達至室內減碳效果。

倘太陽能供電 成「負碳產品」

田承輝指，一枝50公升微藻，最大吸碳量可達每年5.5噸，而實際吸碳量則視乎不同環境的空氣質素而定。他提到，如果一般辦公室想做到微藻吸碳空氣淨化器的減碳效率，就要使用強力的抽風系統，但這需用上高昂電力；而微藻吸碳空氣淨化器的用電配件，就只有LED燈和氣泵，相對節能得多。

如果在大型室內場所，例如在天台安裝太陽能板的商場，為微藻吸碳空氣淨化器提供電力，則整個系統就是完全的「負碳產品」（Carbon Negative Product），意味運行過程只會減碳，而不會造成任何碳排放。

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田強調，這款微藻具有去除90%進氣CO2的成效，吸碳能力較盆栽植物強100倍，是非常適合用作室內減碳。一般而言，每枝微藻每一至兩個月需更換一次，而使用過的微藻則會用作植物肥料，絕不造成任何浪費。

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記者：陳卓賢