AOC不滿Twitter藍剔要收費 馬斯克：「請交錢」

全球首富馬斯克收購社交平台Twitter後，即宣布向驗證用戶啟用收費制度。美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯對此表示不滿，馬斯克感謝對方的回應，並要求她繳交費用。

Twitter驗證用戶月費8美元 馬斯克：不能單靠廣告搵食 【下一頁】

奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）周二（1日）發文，指一名億萬富豪嘗試以每月8美元（約63港元）的訂閱服務販賣言論自由，簡直是笑死人。

馬斯克（Elon Musk）隨即回應AOC的文章稱，

「感謝你的反映，現在請付8美元。」

（Your feedback is appreciated, now pay $8.）

回應獲大批網民支持，讚好數多達60多萬。有人貼出AOC周邊商品網站截圖，指她一件長袖衛衣亦要價58美元（約450港元）。

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Twitter為追馬斯克KPI 員工每周返7日工日做12粒鐘 【下一頁】

馬斯克周二於Twitter發文，批評Twitter目前的藍色標記制度完全是垃圾。他決定將決定權交回用戶手中，建議Twitter Blue訂閲服務的月費為8美元，但指月費可能會因國家或地區而異。馬斯克表示向驗證用戶收取月費，是唯一能擊敗散播假消息的虛假帳戶的方式。

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責任編輯：吳漢培

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