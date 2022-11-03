【AR購物】亞馬遜夥Snapchat推AR服務　允許用戶虛擬試戴和購買眼鏡

▲ 這些眼鏡都是來自Amazon Fashion的眼鏡品牌，包括Maui Jim、Persol、Oakley和Costa Del Mar。（Snapchat）

利用智能手機進行網購，已成為普羅大眾的消費習慣。為增強消費者的購物體驗，亞馬遜（Amazon）宣布與Snapchat合作，利用Snapchat應用程式的Lenses AR功能，讓用戶虛擬試戴和購買亞馬遜平台的眼鏡。

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亞馬遜表示，Snapchat用戶可在@amazonfashion的主頁上，使用Lens Explorer中的For You和Dress Up標籤，以及在Snapchat Camera Lens Carousel中存取數千款亞馬遜眼鏡的濾鏡，進行虛擬試戴。

這些眼鏡都是來自Amazon Fashion的眼鏡品牌，包括Maui Jim、Persol、Oakley和Costa Del Mar。當用戶揀選了心水眼鏡後，就可以直接點擊眼鏡，並連結到亞馬遜平台購買。

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在過去一年，用戶透過智能手機在Amazon Fashion訂購逾10億件商品，同時Snapchat亦擁有高達3.63億日活躍用戶，亞馬遜認為是次合作，將為時尚品牌開拓更大銷售渠道，進一步擴大消費者的虛擬購物體驗。

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責任編輯：陳卓賢