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【冬日好去處】YOHO MALL雪影極幻森林 6大打卡場景包括6米高聖誕樹屋 150項期間限定優惠低至1折

理財智慧 22:13 2022/11/03

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YOHO MALL由本月19日至下年1月2日，將推出佔地近2,500平方呎大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」，包括YOHO MALL I的雪國小鎮6大唯美場景，以及 YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」。此外，由11月17日起，YOHO MALL同步推出「MEGA SALE 消費狂賞」及一系列精彩禮遇，顧客於場內電子消費滿指定金額，即可換領高達800元電子錢包贈券套裝；商場更聯乘多個星級商戶，推出過150項期間限定低至1折的優惠。

【溫股知新】港股市況好奇怪   分散布局全世界

今個聖誕，快快跟隨雪白麋鹿蹤影走進YOHO MALL I中庭北歐小鎮，與摯愛手牽手開展雪國尋找幸福之旅。旅程開始不妨先到「閃炫玻璃屋」感受濃厚節日氣氛，閃爍亮眼的聖誕樹及小夜燈滿佈木系圓拱形冰屋，於沙化雅座上感受和暖的木柴火爐共度暖笠笠溫馨時光。

走進由秋冬味滿滿的楓葉橘紅及銀杏黃色系聖誕樹組成的「雙色夢之森」，一覽布滿近20,000顆小燈泡的漸層森林，閃光碎片從密林中透射出來，隨手一拍，每個角度均是打卡味十足。來到被少女系香檳粉色芒草簇擁著的「雪人觀星席」，倚伴可愛圓碌碌的小雪人，在金燦燦的橘黃森林中盡情拍下浪漫觀星美照。

想與摰愛共度浪漫時刻？鑽石般閃爍奪目的「炫白情人樹」映襯燈光特效，有如置身於冰雪童話王國一樣。細看樹上更懸掛著一盞盞迷你木屋燈飾，從縷空的圖案中透露出幻化光影，暖心療癒感滿瀉。變化萬千的夢境森林，必定是拍攝最閃情侶照的打卡熱點。

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來到北歐雪國，怎少得大人、小朋友至愛的聖誕樹屋？沿著小徑映照的燈影，屹立於小鎮中央的6米高圓錐形「聖誕星光塔」閃亮登場！夢幻樹屋由精緻的節日裝飾與琳琅滿目的北歐風飾物結合而成，自問文青味滿滿的妳，一定按捺不住雀躍心情，與星光塔大拍細節感極重的文青打卡照。

途經多個迷人冬日場景，終於到達「極光體驗館」：圓拱頂歐陸雪山木屋予人額外舒適自在感，別忘記於門廊前擺出甜蜜姿勢，絕對能拍出心甜合照！甫踏進木屋，幻影般極光環繞穿梭，保證大家眼前一亮！垂吊彩帶裝置配合光影折射特效塑造幻彩光芒，細細擺動的極光恍如流星般劃破冰川極地，絕美風景彷彿瞬間讓時間停止流動，緊記拿起相機捕捉醉人的夢幻一刻。

此外，「巨大化聖誕國度」破格登場YOHO MALL II中庭。超萌雪人於近10呎高聖誕樹及發光聖誕禮物盒前向大家招手，迎接各位進入夢幻的「大」世界！除了有經典的銀白雪系聖誕樹，同場更有巨型聖誕吊飾波波，彷彿置身小人國童話場景，體驗與眾不同的冬日聖誕。

「MEGA SALE 消費狂賞」優惠一覽：

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責任編輯：嚴浩文

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