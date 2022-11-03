【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.25厘至5.375厘　港元儲蓄及美元儲蓄戶口息率亦相應調高

HSBC滙豐 （00005） 宣布，由周五（4日）起，上調港元最優惠利率25點子，由年利率5.125%調高至5.375%。滙豐對上一次於今年9月23日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高25點子，戶口結餘5000元或以上的，年利率為0.375%，5000元以下維持零息。滙豐對上一次於今年9月23日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.4點子。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。

美元儲蓄存款戶口方面，周五（4 日）起調高美元儲蓄存款戶口利率25點子，由年利率0.50%，調高至0.75%。戶口結餘有1000美元及以上的，年利率0.75%；1000元以下的，年利率維持零息。

滙豐：1個月和3個月拆息於9月加P以來已累升逾0.5厘和1.5厘

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自該行9月份上調港元最優惠利率以來，1個月和3個月的香港銀行同業拆息（HIBOR）持續向上，至今分別累積上升超過59和152基點，今天滙豐再次上調利率，除了是基於對近日宏觀經濟的評估，還考慮到貸款人的償付能力，以及向存戶支付的利率等因素。她指該行會繼續留意外圍環境，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。

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記者：胡學能