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【香港加息】滙豐16年來最大手加息後同業跟隨　華僑永亨紅簿仔息升至0.625厘　一文看清各行最新港元最優惠利率

股市 19:52 2022/11/09

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【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.25厘、16年最大手加息　恒生渣打中銀跟隨

HSBC滙豐 （00005） 上周宣布上調港元最優惠利率（P）0.25厘後，多間本地銀行陸續跟隨，招商永隆銀行宣布，該行港元最優惠利率今日（9日）起，由年利率 5.375厘調高至年利率 5.625厘；結餘1萬元或以上的港元儲蓄存款利率由年利率 0.125 厘上調至 0.375 厘。

華僑永亨銀行亦宣布，本月10日起將其港元最優惠利率由年息5.625厘，調升至年息5.875厘，同時，港元儲蓄存款利率調整，結餘1萬元以上港元儲蓄存款，首100萬元之結餘年利率增至0.625厘，其後之結餘年利率為0.475厘。

銀行 最優惠利率（P） 港元儲蓄戶口年利率
滙豐 5.125厘－>5.375厘 0.125厘->0.375厘
恒生 5.125厘－>5.375厘 0.125厘->0.375厘
渣打 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
中銀香港 5.125厘－>5.375厘 0.125厘->0.375厘
東亞 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
花旗 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
交通 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
上商 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
大新 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
招商永隆 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
華僑永亨 5.625厘－>5.875厘 0.375厘->0.625厘

滙豐本月3日宣布，由本月4日起上調港元最優惠利率（P）0.25厘，由年利率5.125厘調高至5.375厘，為2006年3月以來港銀首次加息0.25厘。滙豐對上一次於今年9月23日調整港元最優惠利率，當時加息0.125厘。恒生銀行跟隨滙豐加P，最優惠利率調高至5.375厘。

滙豐加P四分一厘、每月供樓負擔加幾多？詳見【下一頁】

滙豐：港元儲蓄戶口息0.375厘　美元儲蓄戶口息0.75厘　拆息自上次加P後大增

滙豐上調最優惠利率後，同步上調港元儲蓄存款戶口利率0.25厘，戶口結餘達5000元或以上，年利率為0.375厘，5000元以下維持零息。

美元儲蓄存款戶口方面，滙豐本月4日起加息0.25厘，年利率調高至0.75厘，1000美元以下年利率維持零息。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自該行9月份上調港元最優惠利率以來，1個月和3個月的香港銀行同業拆息（HIBOR）持續向上，至今分別累積上升超過59和152基點，今天滙豐再次上調利率，除了是基於對近日宏觀經濟的評估，還考慮到貸款人的償付能力，以及向存戶支付的利率等因素。

她指，滙豐會繼續留意外圍環境，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。

恒生：因應宏觀情況上調P　港元儲蓄戶口利率0.375厘

恒生銀行加息部署與滙豐一致，本月4日起，港元儲蓄戶口存款年利率提高0.25厘至0.375厘，結餘5000港元以下維持零息。若綜合戶口「全面理財總值」達100萬港元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率維持為0.001厘。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，鑑於近期宏觀經濟發展及考慮到各項市場狀況，包括資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘等，決定上調最優惠利率。

渣打：最優惠貸款利率將上調0.25厘至5.625厘　

渣打銀行(香港)宣布，由本月7日起，最優惠貸款利率將上調0.25厘，由年息5.375厘，調升至年息5.625厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘，上調至年息0.375厘。

中銀香港：港元最優惠利率將上調至5.375厘

中銀香港 （02388） 宣布，自本月7日起，該行之港元最優惠利率由年利率5.125厘，調整至5.375厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.125厘調整至0.375厘。每日存款結餘5000元及以上的戶口，年利率0.375厘；低於5000元的戶口，維持零息。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

東亞：最優惠利率本月7日加至5.625厘

東亞銀行 （00023） 宣布，存款額5,000元以上的港元標準儲蓄存款利率，將由目前的0.125厘調高至0.375厘。 港元最優惠利率將由目前的5.375厘調高至5.625厘。上述變動本月7日生效。

花旗：最優惠利率本月7日加至5.625厘

香港花旗銀行表示，由11月7日起，花旗銀行港元最優惠利率將由5.375%上調至5.625%。而港元儲蓄存款戶口年利率亦將調整至0.375%。

交通銀行：最優惠利率調升至5.625%

交通銀行香港分行宣布，港元最優惠利率由 5.375% 調升至 5.625%，港元標準儲蓄利率由0.125%調升至 0.375%。

上商：P將調升至5.625%

上海商業銀行宣布，由本月7日起，上調港元最優惠利率由5.375%至5.625%，加幅為25點子，同時上調港元活期儲蓄存款利率，戶口結餘達10,000港元或以上的儲蓄存款利率，將由0.125%上調至0.375%。

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記者：胡學能

港股 經濟 貨幣政策 香港 銀行 加息 滙豐控股（00005）

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