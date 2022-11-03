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【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.25厘、16年最大手加息　恒生渣打中銀跟隨　滙豐再加港元及美元儲蓄戶口息率

股市 17:50 2022/11/03

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【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.25厘至5.375厘

HSBC滙豐 （00005） 宣布，由周五（4日）起上調港元最優惠利率（P）0.25厘，由年利率5.125厘調高至5.375厘，為2006年3月以來港銀首次加息0.25厘。滙豐對上一次於今年9月23日調整港元最優惠利率，當時加息0.125厘。恒生銀行跟隨滙豐加P，最優惠利率調高至5.375厘。

銀行 最優惠利率（P） 港元儲蓄戶口年利率
滙豐 5.125厘－>5.375厘 0.125厘->0.375厘
恒生 5.125厘－>5.375厘 0.125厘->0.375厘
渣打 5.375厘－>5.625厘 0.125厘->0.375厘
中銀香港 5.125厘－>5.375厘 0.125厘->0.375厘

滙豐加P四分一厘、每月供樓負擔加幾多？詳見【下一頁】

滙豐：港元儲蓄戶口息0.375厘　美元儲蓄戶口息0.75厘　拆息自上次加P後大增

滙豐上調最優惠利率後，同步上調港元儲蓄存款戶口利率0.25厘，戶口結餘達5000元或以上，年利率為0.375厘，5000元以下維持零息。

美元儲蓄存款戶口方面，滙豐周五（4 日）起加息0.25厘，年利率調高至0.75厘，1000美元以下年利率維持零息。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自該行9月份上調港元最優惠利率以來，1個月和3個月的香港銀行同業拆息（HIBOR）持續向上，至今分別累積上升超過59和152基點，今天滙豐再次上調利率，除了是基於對近日宏觀經濟的評估，還考慮到貸款人的償付能力，以及向存戶支付的利率等因素。

她指，滙豐會繼續留意外圍環境，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。

恒生：因應宏觀情況上調P　港元儲蓄戶口利率0.375厘

恒生銀行加息部署與滙豐一致，周五（4日）起，港元儲蓄戶口存款年利率提高0.25厘至0.375厘，結餘5000港元以下維持零息。若綜合戶口「全面理財總值」達100萬港元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率維持為0.001厘。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，鑑於近期宏觀經濟發展及考慮到各項市場狀況，包括資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘等，決定上調最優惠利率。

渣打：最優惠貸款利率將上調0.25厘至5.625厘　

渣打銀行(香港)宣布，由本月7日起，最優惠貸款利率將上調0.25厘，由年息5.375厘，調升至年息5.625厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.125厘，上調至年息0.375厘。

中銀香港：港元最優惠利率將上調至5.375厘

中銀香港 （02388） 宣布，自本月7日起，該行之港元最優惠利率由年利率5.125厘，調整至5.375厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.125厘調整至0.375厘。每日存款結餘5000元及以上的戶口，年利率0.375厘；低於5000元的戶口，維持零息。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在100萬元或以上，將可享有額外年利率0.001%。

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記者：胡學能

港股 經濟 貨幣政策 香港 銀行 加息 滙豐控股（00005）

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