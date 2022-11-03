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【互聯網數據】Sensor Tower：IP手遊首3季吸金998億元　暢銷IP多數來自日本

股市 12:52 2022/11/03

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【互聯網數據】Sensor Tower：IP手遊首3季吸金998億元　暢銷IP多數來自日本

市場研究機構Sensor Tower發表報告指，今年首9個期間IP手遊錄得128億美元（約998.4億港元）營收，其中蘋果（Apple，美：AAPL）市場收入貢獻高達61.7%。

Sensor Tower稱，共24款IP遊戲入圍全球暢銷手遊Top100榜單，用戶總支出約75億美元（約585億港元），佔Top100手遊總收入的24.1%，反映IP遊戲仍然是手遊市場收入構成中不容忽視的一部分。

全球暢銷榜遊戲IP多數來自日本

報告提到，去年日本依靠海量的本地遊戲、動漫IP儲備，以72億美元的成績成為貢獻全球手機IP遊戲收入最高的市場；美國同樣擁有大量原創IP資源，因此用戶對於相關IP遊戲的付費意願也較為良好，儘管美國遊戲市場IP主要來源於本土影視劇、美漫以及小說，但近年來日本IP出海美國已頗具成效，例如超級瑪麗、寶可夢以及七龍珠。

今年首3季《PUBG Mobile》與《寶可夢Go》成為當下最暢銷的IP遊戲，並長年穩居全球IP手遊暢銷榜前兩名。從IP來源分佈看，日本漫畫與電子遊戲IP授權的手遊佔據全球暢銷榜半數以上，影響力巨大。美國IP遊戲上榜的產品主要來自漫威與星際迷航，韓國則為天堂系列手遊。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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編輯：李哲毅

港股 美股 蘋果（Apple，美：AAPL）

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