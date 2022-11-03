  • 23°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「白人的命也是命」成美註冊商標 擁有人揚言禁Kanye West牟利

環球社會熱點 12:00 2022/11/03

分享：

分享：

美國饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）近日捲入連串種族歧視爭議，因而損失大量品牌收入。美國兩名黑人電台主持將Kanye West早前身穿的「White Lives Matter」字句註冊商標，表明不希望有人藉以謀取利潤。

Jamie Oliver新節目教用1英鎊煮餸 英國人反鬧離地 【下一頁】

Kanye West上月出席巴黎時裝周活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter，簡稱WLM）的T恤，被認為是吹捧白人至上主義，惹來非裔群體不滿。

美國專利及商標局顯示，Kanye West上月身穿「 White Lives Matter」T恤現身當日，口號在美國已被註冊成商標。電台節目主持人Ramses Ja及Quinton Ward近日承認是「WLM」商標擁有人，指商標是由節目的匿名聽眾先註冊，數周後將才擁有權轉讓給二人。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10 【下一頁】

Ja與Ward表示，Kanye West即使發表具傷害性、分裂甚至瘋狂的說話，但仍有一班狂熱粉絲追隨，推出周邊商品會秒速售罄，因此不想有心人利用口號謀取可觀利潤。兩人最終同意接管「WLM」商標，並希望禁止這句口號於短期內再次出現。

兩人續指，成為「WLM」商標擁有人後，感覺自己肩負起沉重責任，全力確保口號不會落入壞人之手。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯:郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10
今日
Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10
【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力
今日
【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力
聯合國警告歐洲氣候暖化程度 為全球平均水平2倍
今日
聯合國警告歐洲氣候暖化程度 為全球平均水平2倍
【烏克蘭戰爭】俄警告各大擁核國 全球陷全面戰爭邊緣
今日
【烏克蘭戰爭】俄警告各大擁核國 全球陷全面戰爭邊緣
Jamie Oliver新節目教用1英鎊煮餸 英國人反鬧離地
今日
Jamie Oliver新節目教用1英鎊煮餸 英國人反鬧離地

你可能感興趣

Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10
今日 09:05
Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10
【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力
今日 12:10
【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力
聯合國警告歐洲氣候暖化程度 為全球平均水平2倍
今日 10:57
聯合國警告歐洲氣候暖化程度 為全球平均水平2倍
歧視 電台節目 歌手 商品 時裝服飾 美國

上一篇文章

【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄恢復協助烏糧食出口 警告各擁核國陷戰爭邊緣（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間13:00）
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款