「白人的命也是命」成美註冊商標 擁有人揚言禁Kanye West牟利

美國饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）近日捲入連串種族歧視爭議，因而損失大量品牌收入。美國兩名黑人電台主持將Kanye West早前身穿的「White Lives Matter」字句註冊商標，表明不希望有人藉以謀取利潤。

Jamie Oliver新節目教用1英鎊煮餸 英國人反鬧離地 【下一頁】

Kanye West上月出席巴黎時裝周活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter，簡稱WLM）的T恤，被認為是吹捧白人至上主義，惹來非裔群體不滿。

美國專利及商標局顯示，Kanye West上月身穿「 White Lives Matter」T恤現身當日，口號在美國已被註冊成商標。電台節目主持人Ramses Ja及Quinton Ward近日承認是「WLM」商標擁有人，指商標是由節目的匿名聽眾先註冊，數周後將才擁有權轉讓給二人。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10 【下一頁】

Ja與Ward表示，Kanye West即使發表具傷害性、分裂甚至瘋狂的說話，但仍有一班狂熱粉絲追隨，推出周邊商品會秒速售罄，因此不想有心人利用口號謀取可觀利潤。兩人最終同意接管「WLM」商標，並希望禁止這句口號於短期內再次出現。

兩人續指，成為「WLM」商標擁有人後，感覺自己肩負起沉重責任，全力確保口號不會落入壞人之手。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明