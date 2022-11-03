【大閘蟹2022】大閘蟹當造季已展開　最多港人至少訂10隻　生意有望再升4成（多圖）

▲ 不少市民亦會選擇購買大閘蟹，留家與親友品嚐。（湯致遠攝、拾捌両提供圖片）

秋風起，又是大閘蟹的當造季節。不少市民亦會選擇購買大閘蟹，留家與親友品嚐。隨著步入旺季，有商戶估計11、12月生意將進一步急增2至4成。惟受累於經濟疲弱，有商戶亦憂慮整體銷情較去年稍弱。

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大閘蟹產季由10月開始，不少港人亦是大閘蟹的愛好者，必定把握機會大飽口福。位於銅鑼灣的「張記新三陽」表示，今年銷情與去年相若。該店負責人張先生透露，大閘蟹旺季將會持續至12月，估計11、12月期間，生意將較10月再升3至4成。他續指，訂單金額由200元至幾千元不等，不過最多人購買5至6兩的大閘蟹、平均10隻起。

市民儲起消費券買蟹 大多10隻起



雖然近期經濟不明朗，但張先生認為未有削弱港人的消費力，甚至有不少客人「儲起消費券」，留待現時購買大閘蟹。「大閘蟹與其他行業不太一樣，由於每年一造，故所受的影響相對不大。」

另一間大閘蟹專門店「拾捌両」負責人楊先生亦相信，隨著本月將繼續是大閘蟹的當造季，生意將較10月有額外2成升幅。他透露：「現時每日賣出7至10籮大閘蟹，等同約500至600隻左右。」由於大多顧客亦是選購予親友聚會，故大部分訂單亦是10隻起跳。

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細蟹銷情看俏

不過雖然步入大閘蟹高峰期，惟疫情下港人消費力減弱，楊估計現階段生意額較去年減少約3分之1。他又留意到：「以前顧客買大隻的蟹較多，但今年卻發現細蟹『走貨』更快，反映顧客今年更偏好較細小、平價的大閘蟹。」定價方面，該店亦盡量維持在每隻四兩重的大閘蟹，售約70至80元左右。

至於來貨價方面，「張記新三陽」的張先生及「拾捌両」的楊先生均指，今年來貨價略減。張先生指，事實上大閘蟹的價格有上升，但由於匯率對沖之下，入貨成本則輕微下跌。楊先生則稱，其大閘蟹原產地均是江蘇，但經南韓檢驗及入口，來貨價亦表年減約1成。

值得留意的是，昨日香港海關與食環署聯合行動檢獲約2400公斤無衞生證明書大閘蟹，市民不論選擇於網上或實體店購買大閘蟹時，應留意該商戶持有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證。

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記者：葉泳珊