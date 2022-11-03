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【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家

科技 12:00 2022/11/03

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Flood Hub的警報通知會發送予Android手機用戶，和任何安裝了Google搜索應用程式的手機。（法新社）

Google在2021年時，利用AI洪水預警工具Flood Hub，預測印度及孟加拉的洪水災害，為當地2,300萬居民提供預警通知。Google宣布將擴展Flood Hub的覆蓋範圍，向全球20個國家提供預警服務。

聯合國發表報告指出，全球有一半的國家缺乏足夠的洪水和火災等災害的早期預警，使人民未有足夠的時間逃往安全地方。Google表示，在全球氣候變化下，洪水發生的次數比以往頻繁，因此有需要擴展Flood Hub的服務範圍，使更多國家受惠。

【虛擬觀光】埃及古夫金字塔推出虛擬導覽　民眾可參觀神秘區域（附網址）

現時除印度及孟加拉外，Flood Hub的服務範圍已覆蓋非洲的15個國家，以及亞洲和拉丁美洲的另外三個國家，包括布吉納法索、喀麥隆、乍得、剛果、科特迪瓦、加納、幾內亞、馬拉維、尼日利亞、塞拉利昂、安哥拉、南蘇丹、納米比亞、利比里亞、南非、巴西、哥倫比亞和斯里蘭卡。

需啟用Google定位服務

Flood Hub的警報通知會發送予Android手機用戶，和任何安裝了Google搜索應用程式的手機。除個人外，企業也可以注冊接收該服務。用戶只需要連結互聯網，並在手機上啟用Google定位服務，就能接收洪水警報。

【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok

Google高級工程經理Sella Nevo表示，現版本的Flood Hub的功能也獲得改良，並利用「遷移學習」（Transfer Learning）AI技術，採用許多不同排水流域的數據來訓練洪水預測模型。他指出，該模型的主要驅動力是天氣預報數據，而且可提前一周發布洪水警報，較以往提前48小時通知高效得多。

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責任編輯：陳卓賢

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