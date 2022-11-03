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【金融峰會】陳茂波：與港元對賭必定會輸、「你可向美國某些對沖基金經理核實我的說法」

Hot Talk 11:58 2022/11/03

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財政司司長陳茂波今早出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」環節上致辭表示，香港多年來將港元滙率保持在1美元兌7.75至7.85港元的水平，當觸及強方或弱方時，金管局會按照制度設計向市場沽出或買入港元，銀行體系總結餘隨之增減，而香港目前有外滙儲備約為4300億美元，相當於香港貨幣基礎的1.7倍，因此如果有人與港元對賭，必定會輸。

陳茂波說：「你可以向美國的某些對沖基金經理核實我的說法，他們對港幣的看法一次又一次錯誤。」

他又指，香港銀行的資本充足率目前約為20%，遠遠高於8%的國際標準。流動性比率約為155%，而國際標準為100%，分類貸款比率僅約為1%。

股市方面，陳茂波提到，最近有人對於市場出現沽空呼籲港府應該做甚麼，陳茂波指出，有關方面每日都深入分析市場表現，例如導致市場波動的因素、沽空行為與短倉之間關係，亦檢視期貨、衍生產品市場，亦分析了交易儲存庫系統中的訊息，基本上迄今，未有出現值得警惕的地方。

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記者：胡學能

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港股 經濟 陳茂波 銀行 外滙儲備 香港金融管理局 對沖基金 沽空 短倉 財政司

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