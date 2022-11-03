【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力

美國中期選舉將在下周投票，總統拜登四出為民主黨拉票。拜登周三（2日）演講期間警告，美國民主的未來或取決於下周的中期選舉。拜登批評，前總統特朗普不斷重複2020年大選不公的謊言，產生憤怒及暴力情況。拜登呼籲，民眾需以壓倒性聲音，反對政治暴力。

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拜登（Joe Biden）周三在國會大廈發表約20分鐘演講，表示美國民主正受攻擊，因為特朗普（Donald Trump）否定大選結果，拒絕聆聽民眾的意願，不願接受他已經失敗的事實。拜登批評，特朗普濫用職權，將職員對他的忠誠置於對憲法忠誠之上。

拜登強調，不應以騷亂等手段解決國內分歧，而是應該透過投票和平解決。拜登表示，美國正面臨一個決定性時刻，一個轉捩點，民眾需以壓倒性聲音，反對政治暴力及選民恐嚇，不論民主共和之間黨派分別，亦不論時間地點。拜登指美國民眾不能再把民主當成理所當然的事。

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惟拜登承認，民眾需誠實面對現況，不能拒絕亦不能假裝其會自行解決。美國有綫新聞網絡（CNN）分析指，拜登周三演講顯示民主黨選情並不樂觀，但他依然希望美國人會反對其描述的威脅力量。

特朗普發言人亦有回應拜登，指對方的政策正破壞美國，並批評拜登的行動使美國面臨更加分裂的狀態。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則表示，拜登試圖轉移民眾對通脹及邊境開放的關注，聲稱只有投票予民主黨才是民主勝利。

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責任編輯：李俊儀