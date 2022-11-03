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【美國中期選舉】拜登稱民主正受攻擊 呼籲選民抵抗政治暴力

環球社會熱點 11:36 2022/11/03

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美國中期選舉舉行在即，美國總統拜登四出拉票。拜登周三（2日）演講期間警告，美國民主的未來或取決於下周的中期選舉。拜登批評，前總統特朗普不斷重複2020年大選不公的謊言，產生憤怒及暴力情況。拜登呼籲，民眾需以壓倒性聲音，反對政治暴力。

拜登警告能源公司停發「戰爭財」 或徵「暴利稅」 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三在國會大廈發表約20分鐘演講，表示美國民主正受攻擊，因為特朗普（Donald Trump）大選結果，拒絕接受民眾的意願，拒絕接受他已經失敗的事實。拜登批評，特朗普濫用職權，將職員對他的忠誠置於對憲法忠誠之上。

拜登強調，不應以騷亂等手段解決國內分歧，而是應該透過投票和平解決。拜登表示，美國正面臨一個決定性時刻，一個轉捩點，民眾需以壓倒性聲音，反對政治暴力及選民恐嚇，不論民主共和分別，亦不論時間地點。

美石油協會反擊拜登 降價「唔係競選口號」 【下一頁】

惟拜登承認，民眾需誠實面對現況，不能拒絕，亦不能假裝其會自行解決。美國有綫新聞網絡（CNN）分析指，拜登周三演講顯示民主黨選情並不樂觀，但他依然希望美國人會反對其描述的威脅力量。

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責任編輯：李俊儀

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