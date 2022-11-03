【新能源車】造車新勢力廣汽埃安跑出 蔚小理三甲不入

國內新能源車企相繼公布10月交付量，所謂的「造車新勢力」排位再有變動。由廣汽集團（02238）、吉利汽車（00175）等傳統車企發展出來的品牌嶄露頭角。數據顯示，有6家車企實現月交付量過萬輛，廣汽旗下的埃安（AION）以超過3萬輛的交付量排名首位。

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據報道，廣汽埃安是唯一一家交付量破3萬的車企，首10個月累計交付21.24萬輛，按年增長134%。其後，哪吒汽車交付1.8萬輛居次席，按年增長122.2%，首10個月交付12.92萬輛，按年上升160.8%，問界與吉利旗下的極氪緊接排三、四位，10月分別交付1.2萬輛及1.01萬輛。

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值得注意是，「蔚小理」已跌出三甲位置。蔚來（09866）、理想汽車（02015）各交付1萬輛左右，分別排名四、五位，按月計，蔚來、理想分別減少7.5%及12.8%。而小鵬汽車（09868）的交付減幅更大，按月減少逾35%。

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撰文：林衛