【房住不炒】國內21家民營房企出席座談會 正推進增信發債涉200億

據內地報道，中國銀行間市場交易商協會、中國房地產業協會日前聯合中債信用增進公司，與21家民企業召開座談會。此次座談會明確了中債信用增進公司將繼續加大對民營房企發債的支持力度，正在推進十多家房企的增信發債，涉及金額約200億元（人民幣，下同）。

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自8月起，中債信用增進公司已實施十多單房企增信項目，支持新城控股（01030）、美的置業（03990）、龍湖拓展、碧桂園（02007）、旭輝集團（00884）、卓越集團等多家民營房企發債融資83.68億元，累計帶動民營房企發債融資155億元。上述參會企業表示，龍湖拓展、美的置業、新城控股、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝集團、新希望地產、雅居樂（03383）等民營房企發債工作也在積極準備中。

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有分析指，通過增信支持發債，民營房企可以獲得一定規模的低成本資金，更主要的是可以提升企業的市場形像和恢復市場對企業的信心。雖然近期一些民營房企債券在二級市場出現波動，引發市場關注。但是，此次座談會及時召開，將會體現各方對優質民營房企融資通道恢復暢通、穩定房地產債券市場的支持和重視，有助於穩定投資人信心。

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撰文：林衛