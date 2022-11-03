【美國加息】摩根資產許長泰：料12月加息0.5厘、股票下行壓力較大　一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

美國一如預期加息75點子，至3.75厘至4厘，是連續第4次加息0.75厘，為2008年以來最高水平，今年已累計加息375個基點。主席鮑威爾在記者會澄清，聯儲局並未考慮暫停加息，並指現時討論暫停加息仍為時尚早。本文將整合投資界對美國加息看法，讓各讀者更快更方便地了解市場如何解讀美國加息及其影響。

摩根資產許長泰：料12月加息0.5厘、股票下行壓力較大

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，聯儲局聲明整體基調及鮑威爾在發布會上取態仍然強硬，預期聯儲局過度緊縮的風險依然存在。他指出，12月加息步伐可能會減慢，並料12月加息50個基點，但認為其利好被鮑威爾的言論所抵銷，而最終利率或較市場預測的更高，同時，市場預期利率水平將於5%左右見頂，即加息可能會延續到2023年第二季度，明年加息步伐可能保持在50個基點。

許長泰認為通脹存在緩和跡象，包括見到供應鏈壓力減輕、能源價格有所企穩以及需求增長勢頭減弱，假如核心通脹於今年底真的有所緩解，聯儲局可能會選擇更溫和的加息路徑，以避免使經濟陷入衰退。

他指，投資者短期內對聯儲局舉動表示失望，並料風險胃納未來數周承壓。該行傾向看好具投資級別公司債券（IG）等優質固定收益投資，並指利率高企將繼續對股票估值構成壓力，而盈利增長亦面臨向下調整的壓力，料美元可能會保持堅挺。

安本：料12月加息0.5厘、明年次季終見衰退

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指，由於聯儲局鮑威爾表示最終利率將高於早前市場的預期，該行預計利率點陣圖將在於今年12月的聯邦公開市場委員會上進一步向上修正，同時聯儲局在明年2月之後進一步加息的可能性亦增加。

總體而言，該行預期貨幣政策引發的衰退將在2023年第二季度之後的某個時間出現。聯儲局將維持利率在較高水平，然後只會在衰退出現後才進行調整和減息，另外，預計今年12月的聯邦公開市場委員會上將宣佈進一步加息50個基點，並在2023年初再加息50個基點。

安本預計美元將繼續走強。亞洲投資者可以通過投資具質素的美國公司、美元和美元對沖投資級別債券，以及服務業主導型經濟體的貨幣和股票，以配合美元走強。

DWS：儲局可減慢加息速度、惟料長期持續高利率

DWS經濟學家Christian Scherrmann表示，聯儲局與鮑威爾的舉動和言論意味緊縮的貨幣政策及其陣痛將持續更長時間。雖有空間可減慢加息，但並無放鬆的訊號。而目前利率已升達3.75厘至4厘，實際上處於緊縮狀態，聯儲局可能希望在此水平謹慎觀察這一影響，並可能在考慮不再加息之前，將市場「以某種方式」帶入緊縮區。

鄧普頓：無任何轉鴿的訊號

富蘭克林鄧普頓旗下Brandywine Global Investment Management的投資組合經理 Jack McIntyre認為，鮑威爾言論偏鷹，意味聯儲局堅持打擊高通脹，並將利率進一步提升至預期之上，並表明無任何轉鴿的訊號。

好消息的是，聯儲局指今年已累計加息不少，副主席布雷纳德（Brainard）開放予減慢加息步伐的空間，惟這並不表明加息已是足夠。我們知道，當聯儲局結束加息時，會表明「目前貨幣政策已達足夠的限制性」。他指出，通脹數據、勞動數字、中國清零政策等均較美國加息更為重要。

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編輯：姚卓然