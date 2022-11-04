【美國加息】安盛投資：料3月將升至5釐、2024年底前不會減息　一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）

美國一如預期加息75點子，至3.75厘至4厘，是連續第4次加息0.75厘，為2008年以來最高水平，今年已累計加息375個基點。主席鮑威爾在記者會澄清，聯儲局並未考慮暫停加息，並指現時討論暫停加息仍為時尚早。本文將整合投資界對美國加息看法，讓各讀者更快更方便地了解市場如何解讀美國加息及其影響。

安盛投資：料明年3月將升至5厘 2024年底前不會減息

安盛投資管理宏觀研究主管David Page指出，加息0.75厘符合市場普遍預期，該行將3月份最高利率預期上調至5厘，分別於12月加0.5厘，2月及3月分別加0.25厘。

該行並預計加息周期將維持至2024年底前不會減息。指出因通脹持續強於預期，認為當息口升至5厘時，金融活動將面對阻力，阻礙經濟增長。安盛投資認為，聯儲局仍嘗試加息至「足夠緊縮」，而非加息至經濟崩潰後立即降息，但預計明年將現溫和衰退迫使聯儲局暫停加息。

惠理：通脹壓力正逐步緩和 聯儲局明年上半年或轉鴿

惠理基金客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志指市場迫切期望聯儲局由鷹轉鴿，但主席鮑威爾在最新的議息會議上發表鷹派言論，該聲明指，討論暫停加息的時機仍不成熟，打消市場對局方轉鴿的期望。

供應鏈瓶頸導致商品價格上升為推動通脹其中一個主因，隨著全球貨櫃運價指數較2021年第四季創下的高位回落66%，該因素對通脹的影響已消除。同樣地，商品價格持續放緩，即使石油輸出國組織OPEC+削減原油產量，油價大致保持穩定，而聯合國糧食價格指數亦由一年前的30%增幅大幅降至5%。上述所有因素正逐步減低整體通脹壓力。

此外，私人就業市場新增職位及工資數據仍然理想，兩者比較集中在服務行業，該行業正從疫情衝擊後展開復甦。從美國經濟其他增長引擎來看，例如製造業，其職位開始減少，最新數據亦顯示美國職位總空缺數目開始回落。多個衡量房屋數據的指標亦出現回落，故未來數個季度數據或會減低核心通脹的上升壓力。

該行相信以上跡象顯示加息周期正步入尾聲，加上基數效應下，預期美國通脹可能在2023年上半年出現更大幅度放緩，屆時鮑威爾將出現更鴿派立場。但在此之前，投資者不要對金融市場過於鬆懈，應繼續保持謹慎。

尚渤：市場考慮聯儲局停止加息言之尚早 料下月放慢加息步伐

尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady指出，美國通漲壓力實在太大，故聯儲局現時的重點已非加息步伐有多快，而是終端利率最終會有多高和維持多久。他認為市場現時考慮聯儲局會停止加息言之尚早，認為當局加息行動會持續。但指出今次會議聲明中表示下月或會放慢加息步伐，未必再大幅加息0.75厘。

他指出，若目前美國通脹是由廣泛的工資增長所推動，而非商品通脹所導致，將令聯儲局往後或更寬容地調整其鷹派立場。

投資部署方面，Jason Brady認為整體固定收益債券目前的收益率在目前環境下變得更具吸引力，投資者或可在其投資配置中增加固定收益產品。但提醒宏觀面仍然存在相當的不確定性，如美元持續強勢以及央行的鷹派舉動，令宏觀風險仍然存在。

駿利亨德森：趁低吸納存續期資產、股票盈利仍存下行壓力

駿利亨德森投資多元資產團隊主管Paul O’Connor認為，從風險管理的角度來看，聯儲局從現在放慢加息速度會是一個不錯的選擇。今年美國利率異常迅速地飆升，並且已經對美國的房地產和其他對利率敏感的行業產生了影響。隨著近期和未來的政策利率、抵押貸款利率和債券收益率上升在整個經濟系統中發揮作用，在未來幾個季度，這些行業的發展勢頭將進一步減弱。其中，一些主要央行已經開始放慢加息步伐，反映了他們的擔憂和對金融穩定的考量。

O’Connor指，市場對利率的預期將小幅高走，而利率大多數在2023 年時會升至新的周期高點。期貨價格顯示，美聯儲將在12月加息約 50 個基點，第一季度加息幅度類同，利率會在5%左右見頂。由於利率預期愈見貼近現實，該行認為債券存續期在多資產投資組合中重新發揮作用。債券收益率的進一步上升可能會漸漸消退，這表明應趁低吸納存續期資產。 耐性仍然是投資風險資產的關鍵。相對於實際債券收益率，股票估值看起來依然高企，而且隨著貨幣政策的影響和增長持續放緩，盈利預測仍然存在風險。

信安：指標利率或於明年首季見頂、仍 宜輕微低配股票及債券

信安香港投資策略部主管陳曉蓉認為，當局取態較為中性。考慮到目前的通脹及就業市場情況，聯儲局今年最後一次議息會議，較大機會加息50點子，指標利率或於明年第一季見頂，並高見5%水平，同時仍會較長時間維持較高利率。她又指，聯儲局從來沒有於指標利率低於年度化核心PCE通脹的時候暫停加息，假設聯儲局12月再加息0.5厘，局方可能有需要於明年再加50個基點，政策利率才能超越核心PCE通脹。

對於市場預期聯儲局有機會在2023年下半年減息，該行看法相對保守。同時，美國經濟衰退風險或於明年上半年顯著上升，美國經濟有機會在明年第二季步入衰退。

陳曉蓉又指，伴隨金融狀況收緊，加上由目前直至聯儲局能夠暫停加息可能至少還有幾個月的時間，股市仍然面臨一定的調整空間。短期內，投資者宜趨保守，輕微低配股票及債券。即使要作出相關部署，可考慮投資相對高質素的資產，例如同為投資級別但具有息差優勢的優先證券。同一時間，投資組合應維持分散，可考慮增持另類資產，例如可作為通脹對沖的房地產及基建投資，能源亦有機會繼續受惠結構緊張局勢。

景順：聯儲局 寧多加息、亦不願加息不夠

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，聯儲局的初步聲明表示，聯邦公開市場委員會將考慮「持續收緊」及「貨幣政策的滯後效應」。這意味著聯儲局意識到，收緊貨幣政策在先後影響實體經濟及通脹前，需要一段時間才能見效。儘管這句新聲明並不清晰，但可被視作聯儲局認為已在很大程度上收緊貨幣政策，未來或會放緩加息步伐，但並未承諾會否在12月份開始。

他指，至於鮑威爾堅定鷹派立場，釋除有關聯儲局未來加息路徑的任何疑慮。重要的是，鮑威爾詳細指明最終利率或會超出此前於9月份聯邦公開市場委員會會議上的預期（即4.5%至4.75%）。鮑威爾又重申，經濟風險並不在於聯儲局過分加息，而是加息不夠。因此，相信聯邦公開市場委員會寧願過分提高政策利率，然後下調，也不願加息不夠。

野村：料12月加息50點子、料利率將在5.5至5.75%之間見頂

野村經濟學家預計聯儲會加息步伐將會放緩，但周期會更長，利率頂點更高。該行預計12月加息50個基點，與先前預期50個基點相同；2月份加息50個基點；3月份加息50個基點，先前預期25個基點；最後5月份加息25個基點（先前預期0個基點）。而利率將在5.5至5.75%之間見頂，較先前預期5.25至5.5%之間高25點子。

摩根資產許長泰：料12月加息0.5厘、股票下行壓力較大

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，聯儲局聲明整體基調及鮑威爾在發布會上取態仍然強硬，預期聯儲局過度緊縮的風險依然存在。他指出，12月加息步伐可能會減慢，並料12月加息50個基點，但認為其利好被鮑威爾的言論所抵銷，而最終利率或較市場預測的更高，同時，市場預期利率水平將於5%左右見頂，即加息可能會延續到2023年第二季度，明年加息步伐可能保持在50個基點。

許長泰認為通脹存在緩和跡象，包括見到供應鏈壓力減輕、能源價格有所企穩以及需求增長勢頭減弱，假如核心通脹於今年底真的有所緩解，聯儲局可能會選擇更溫和的加息路徑，以避免使經濟陷入衰退。

他指，投資者短期內對聯儲局舉動表示失望，並料風險胃納未來數周承壓。該行傾向看好具投資級別公司債券（IG）等優質固定收益投資，並指利率高企將繼續對股票估值構成壓力，而盈利增長亦面臨向下調整的壓力，料美元可能會保持堅挺。

安本：料12月加息0.5厘、明年次季終見衰退

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指，由於聯儲局鮑威爾表示最終利率將高於早前市場的預期，該行預計利率點陣圖將在於今年12月的聯邦公開市場委員會上進一步向上修正，同時聯儲局在明年2月之後進一步加息的可能性亦增加。

總體而言，該行預期貨幣政策引發的衰退將在2023年第二季度之後的某個時間出現。聯儲局將維持利率在較高水平，然後只會在衰退出現後才進行調整和減息，另外，預計今年12月的聯邦公開市場委員會上將宣佈進一步加息50個基點，並在2023年初再加息50個基點。

安本預計美元將繼續走強。亞洲投資者可以通過投資具質素的美國公司、美元和美元對沖投資級別債券，以及服務業主導型經濟體的貨幣和股票，以配合美元走強。

DWS：儲局可減慢加息速度、惟料長期持續高利率

DWS經濟學家Christian Scherrmann表示，聯儲局與鮑威爾的舉動和言論意味緊縮的貨幣政策及其陣痛將持續更長時間。雖有空間可減慢加息，但並無放鬆的訊號。而目前利率已升達3.75厘至4厘，實際上處於緊縮狀態，聯儲局可能希望在此水平謹慎觀察這一影響，並可能在考慮不再加息之前，將市場「以某種方式」帶入緊縮區。

鄧普頓：無任何轉鴿的訊號

富蘭克林鄧普頓旗下Brandywine Global Investment Management的投資組合經理 Jack McIntyre認為，鮑威爾言論偏鷹，意味聯儲局堅持打擊高通脹，並將利率進一步提升至預期之上，並表明無任何轉鴿的訊號。

好消息的是，聯儲局指今年已累計加息不少，副主席布雷纳德（Brainard）開放予減慢加息步伐的空間，惟這並不表明加息已是足夠。我們知道，當聯儲局結束加息時，會表明「目前貨幣政策已達足夠的限制性」。他指出，通脹數據、勞動數字、中國清零政策等均較美國加息更為重要。

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編輯：姚卓然