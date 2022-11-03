  • 22°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里雲電腦】阿里雲「無影」手提電腦亮相　配備雲端運算能力

科技 11:23 2022/11/03

分享：

分享：

阿里巴巴旗下阿里雲（Alibaba Cloud）將於雲棲大會上展示雲端電腦的最新產品，配備「無影」端雲融合架構的「無影」手提電腦。

阿里巴巴年度科技盛事雲棲大會於今（3日）至11月5日於杭州舉辦，阿里巴巴旗下阿里雲（Alibaba Cloud）將於雲棲大會上展示雲端電腦的最新產品，搭載「無影」端雲融合架構的「無影」手提電腦。阿里雲智能基礎產品事業部負責人、阿里巴巴集團高級研究員蔣江偉表示，「無影」端雲融合架構可成為延伸和擴展的辦公室，助企業增強辦公的靈活性並提升營運效率。

擁有「彈性算力」 可按需求增減儲存

該企指，阿里雲「無影」手提電腦可將企業資源集中於雲上管理，助企業克服資料遺失及本地設備易受攻擊等安全威脅，同時確保用戶可隨時隨地使用辦公資源。

用戶也可按需要擴大算力，增減儲存。在運行視頻渲染等大型軟件時，使用雲端手提電腦可不受設備本地配置的算力及儲存容量限制，為用戶帶來低時延、高畫質的實時互動體驗。

軟件雲上部署　減儲存容量需求、電池消耗

「無影」手提電腦還可讓用戶上同時運行包括Windows、 Linux及Android在內的不同操作系統。由於軟件均於雲上部署及運行，末端設備上亦無需下載及安裝軟件，從而大大降低對儲存容量需求及電池消耗。

雲棲大會將於展覽區展示該款備機身厚度為13.9毫米、配備14吋觸控屏幕的「無影」手提電腦。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
2022/11/02
【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭　提升光學效能
2022/11/02
【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭　提升光學效能
【蘋果詐騙案】前蘋果員工承認偷零件、收回佣　7年騙取1.33億元
今日
【蘋果詐騙案】前蘋果員工承認偷零件、收回佣　7年騙取1.33億元

你可能感興趣

【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
16:40 2022/11/02
【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務
【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭　提升光學效能
19:26 2022/11/02
【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭　提升光學效能
【蘋果詐騙案】前蘋果員工承認偷零件、收回佣　7年騙取1.33億元
今日 11:00
【蘋果詐騙案】前蘋果員工承認偷零件、收回佣　7年騙取1.33億元
軟件 雲端 移動裝置 科技產品 阿里雲 阿里巴巴 展覽 杭州 Android

下一篇文章

【蘋果詐騙案】前蘋果員工承認偷零件、收回佣　7年騙取1.33億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款