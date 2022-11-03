【阿里雲電腦】阿里雲「無影」手提電腦亮相　配備雲端運算能力

▲ 阿里巴巴旗下阿里雲（Alibaba Cloud）將於雲棲大會上展示雲端電腦的最新產品，配備「無影」端雲融合架構的「無影」手提電腦。

阿里巴巴年度科技盛事雲棲大會於今（3日）至11月5日於杭州舉辦，阿里巴巴旗下阿里雲（Alibaba Cloud）將於雲棲大會上展示雲端電腦的最新產品，搭載「無影」端雲融合架構的「無影」手提電腦。阿里雲智能基礎產品事業部負責人、阿里巴巴集團高級研究員蔣江偉表示，「無影」端雲融合架構可成為延伸和擴展的辦公室，助企業增強辦公的靈活性並提升營運效率。

擁有「彈性算力」 可按需求增減儲存

該企指，阿里雲「無影」手提電腦可將企業資源集中於雲上管理，助企業克服資料遺失及本地設備易受攻擊等安全威脅，同時確保用戶可隨時隨地使用辦公資源。

用戶也可按需要擴大算力，增減儲存。在運行視頻渲染等大型軟件時，使用雲端手提電腦可不受設備本地配置的算力及儲存容量限制，為用戶帶來低時延、高畫質的實時互動體驗。

軟件雲上部署 減儲存容量需求、電池消耗

「無影」手提電腦還可讓用戶上同時運行包括Windows、 Linux及Android在內的不同操作系統。由於軟件均於雲上部署及運行，末端設備上亦無需下載及安裝軟件，從而大大降低對儲存容量需求及電池消耗。

雲棲大會將於展覽區展示該款備機身厚度為13.9毫米、配備14吋觸控屏幕的「無影」手提電腦。

責任編輯：張寶燕

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