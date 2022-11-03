▲ 【香港加息】余偉文：市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備 小心評估及管理有關風險

美國聯儲局再次加息0.75厘，將聯邦基金利率目標區間上調到3.75至4厘。金管局已按既定機制，上調貼現窗基本利率0.75厘，至4.25厘，即時生效。金管局總裁余偉文表示，多間銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及新造按揭貸款的鎖息上限，市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備，並且在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。

籲對港元拆息進一步上升有所準備

余偉文指，聯儲局自3月起已連續6次上調聯邦基金利率目標範圍，共加息375點子，今次加息75點子，大致符合市場預期，而聯儲局表示往後的加息步伐將繼續參考經濟數據，而最終的利率水平可能會比之前預期為高。

「如果美國持續加息，相信港元拆息會繼續上升，雖然港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，最終仍取決於本地市場港元資金的供求，但市民必須對港元拆息進一步上升有所準備。」

余偉文稱，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩定，香港的貨幣及金融市場繼續保持暢順運作，聯繫匯率制度也一直行之有效，隨着美國持續加息，港美息差擴闊引發的套息交易會驅使資金逐漸從港元流向美元，因此港元匯率偏弱是正常現象，並且繼續對聯匯制度充滿信心。

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編輯：陳韻妍