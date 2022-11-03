聯合國警告歐洲氣候暖化程度 為全球平均水平2倍

第27 屆聯合國氣候峰會（COP27）將於本月舉行之際，聯合國世界氣象組織（WMO）警告在過去30年間，歐洲氣候暖化幅度為全球平均水平的兩倍。

英國最壞情況料大停電一周 傳已制定冬天應急計劃 【下一頁】

WMO周三（2日）引述歐洲氣候狀況報告指，1991年至2021年期間，歐洲氣溫平均每10年升溫攝氏0.5度，而全球平均氣溫僅升攝氏0.2度。

高山冰川的冰層厚度同期減少30米，格陵蘭冰蓋也正融化，導致海平面上升。而且格陵蘭最高點頂峰觀測站於去年夏季，更首次錄得降雨紀錄。

報告指極端天氣事件也導致人命傷亡，去年的高影響天氣和氣候事件導致數百人死亡及直接影響超過50萬人，亦造成超過500億美元（約3,900億港元）的經濟損失，其中84%事件均為洪水及風暴。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）指，歐洲呈現了氣候暖化的真實畫面，提醒大家即使社會充分做好準備，面對極端氣候事件也難以倖免。

他提到歐洲大部分地區，去年及今年都遭受熱浪和乾旱的大範圍影響，也助長了山火，至於去年的大型洪水也造成傷亡和破壞。

英樓價15個月內首次下跌 加息降買家負擔能力 【下一頁】

報告預計歐洲所有地區的氣溫，將會繼續以超過全球平均氣溫變化的速度上升。隨著氣溫較工業化前水平高攝氏1.5度，氣候事件會加速發生。夏季降雨量持續減少將導致毀滅性乾旱，至於未來幾個月，除了地中海以外的地區都可能出現極端降雨或洪水。

不過報告也指出，歐洲多國都積極減少溫室氣體排放，歐盟整體排放量於1990年至2020年期間大幅減少31%。歐洲的極端天氣預警系統更保障75%的人免受極端天氣的最壞影響。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲