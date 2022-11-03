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【PS VR2】PlayStation VR2 11月15日開放預購　比PS5數位版貴1,000元

科技 13:00 2022/11/03

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Sony已落實PS VR2和PS VR2 Sense控制器充電座在11月15日開放預購，明年2月22日正式推出。具體預購方式則有待公布之後。

Sony PlayStation在過去數個月來，持續為提供沉浸式體驗的新產品PlayStation VR2（PS VR2）預熱，日前終於公布PS VR2的上市資訊。PS VR2標準版盒裝包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器及立體聲耳機。不過這款專為PS5而開發的「PS5最佳拍檔」在定價方面，就比近日宣布加價的PS5數位版貴足1,000元，售4,580元。

PS VR2除了標準版之外，還會推出「地平線：山之呼喚」（Horizon: Call of the Mountain）同綁包，該組合定價為4,980 港元。與PS VR2標準版相比，「地平線：山之呼喚」同綁包擁有獨特彩盒，並且內附「地平線：山之呼喚」PlayStation商店兌換券。

設透視功能 不怕「與世隔絕」

是次PS VR2頭戴裝置還有一大特點：提供透視功能，玩家毋需脫下PS VR2，也可透過頭罩的前置鏡頭，觀察現實環境的即時狀況。只要按下頭罩的按鍵，或者從軟件選單內設定即可。

該頭戴裝置將提供4000 x 2040 HDR影像格式，單邊解像度達2,000 x 2,040每眼解析度，設有四個相機來進行頭戴裝置與控制器的追蹤，兩眼亦各有一個IR（紅外線）相機進行眼球追蹤。PS VR2控制器則有扳機效果和觸覺回饋，來增進遊戲的沉浸感。

將有20款「主要遊戲」 預購方式有待公布

據Sony預告，PS VR2 於二月推出時，將會有20款「主要遊戲」可供遊玩。此外，PlayStation也會獨立發售Sense控制器的充電底座，定價為398港元。Sony已落實PS VR2和PS VR2 Sense控制器充電座在11月15日開放預購，明年2月22日正式推出。具體預購方式則有待公布之後。

責任編輯：張寶燕

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