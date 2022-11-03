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【烏克蘭戰爭】俄警告各大擁核國 全球陷全面戰爭邊緣

環球政治 10:53 2022/11/03

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在烏克蘭戰事持續失利後，俄羅斯總統普京早前警告西方國家，動用核武非口頭恐嚇。俄羅斯外交部日前發出聲明，警告全球各大擁核國家處於全面戰爭邊緣，要求西方停止利用核武挑釁，避免出現災難性後果。

嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」 【下一頁】

俄羅斯外交部周三（2日）發出聲明，指控西方必須停止利用可釀成災難後果的大規模殺傷性武器發起挑釁。俄方認為，現時的複雜及動盪局勢由不負責任與欠缺尊重的行為造成，只為打擊俄羅斯的國家安全，應立即採取行動避免擁核國間發生軍事衝突。

外交部強調，俄羅斯按照指引執行核阻嚇政策，並堅定認為核戰爭不會有贏家，亦永遠不應有核戰。俄方堅稱核武理念只應用在防禦目的，能容許俄國理論上使用核武，反擊威脅俄國生存的涉及核武或傳統武器攻擊。

聯合國安全理事會5大常任理事國為全球5大擁核國（中國﹑美國﹑俄羅斯﹑英國和法國），另外巴基斯坦﹑印度﹑以色列及北韓亦聲稱擁有核武。據估計，9國間共有約13萬枚核武。

【烏克蘭戰爭】普京要求先查克里米亞遇襲 再恢復履行糧食出口協議 【下一頁】

美國媒體引述美國政府官員報稱，俄羅斯軍方高層上月曾在總統普京（Vladimir Putin）缺席下，商討在烏克蘭戰場使用核武的可能性。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評，西方在核武問題上「火上加油」。

美國白宮對近來潛在動用核武可能性升溫感到憂慮，但強調美方未發現跡象，指俄羅斯準備動用核武。西方早前透過情報分析指出，俄羅斯的核武未見任何動靜。

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責任編輯：吳漢培

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