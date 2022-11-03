【蘋果詐騙案】前蘋果員工承認偷零件、收回佣　7年騙取1.33億元

▲ 涉案的前蘋果員工Dhirendra Prasad表示，於2011年至2018年期間，騙取金額高達1,700萬美元。（法新社）

蘋果（Apple）一名前員工向美國法院承認，於2011年至2018年期間，在蘋果全球服務供應鏈部門擔任採購員時，透過偷竊零件、收取受佣及虛報發票，使公司為從未收到的物品和服務付款，騙取金額高達1,700萬美元（約1.33億億港元）。

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涉案的前蘋果員工名為Dhirendra Prasad，他表示犯案時會與另一同謀Don Baker合作，而Don Baker是電子批發商CTrends的創辦人。

Dhirendra Prasad首先將蘋果庫存中的電腦主板運送至CTrends，Don Baker會從主板上拆除零件，然後Dhirendra Prasad就為這些零件建立採購訂單。接著，Don Baker將零件運回蘋果，並以CTrends名義提交發票，而Dhirendra Prasad就會以蘋果名義安排付款，最後二人就瓜分當中的收益。

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承認郵件及電訊欺詐罪

除欺詐蘋果外，Dhirendra Prasad還承認逃稅，令美國稅務局損失超過180萬美元（約1,400萬港元）。Dhirendra Prasad將於明年3月判刑，他已就進行郵件欺詐和電訊欺詐認罪，該罪名的最高刑期為20年。

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責任編輯：陳卓賢