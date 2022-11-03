▲ 【內房危機】恒大許家印據報山頂一幢別墅被建行接管 市值約7億元

恒大 （03333） 進入債務重組，據本地傳媒報道，恒大創辦人許家印早前所抵押的三幢山頂布力徑的別墅，有一幢已遭中國建設銀行（亞洲）接管，而另外兩幢亦已抵押至財務公司。

報道指，被建行亞洲接管的，是山頂布力徑10號B座，實用面積約5,000平方呎，市值約7億元。該別墅由「源訊有限公司」，譚海軍為董事，由離岸公司控股，前董事亦曾以灣仔中國恒大中心為申報地址。去年10月19日，該物業獲建行亞洲承造按揭。

恒大近期不斷賣產套現，包括有傳出售倫敦最貴豪宅，而早前中國恒大中心亦被接管及標售，估值為約80億至90億元，並在10月31日截標，暫未有結果。

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編輯：姚卓然