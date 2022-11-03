【TWTR】Twitter再傳大幅裁員　馬斯克據指明日公布裁走一半員工、涉約3,700人

▲ 【TWTR】Twitter再傳大幅裁員 馬斯克據指明日公布裁走一半員工

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）入主社交平台Twitter（美：TWTR）後，市場再次傳出大幅裁員消息。據《彭博》引述消息人士報道，馬斯克計劃裁減約3,700個職位，佔當中員工總數的一半，並打算在周五（4日）通知受影響的員工。

消息人士又指，馬斯克和一個顧問團隊一直在考慮Twitter裁員和其他政策調整的一系列情景，而裁員的條款仍可能發生變化。其中兩位知情人士表示，在其中一種情境下，被解僱的員工將獲得60天的遣散費。

與此同時，據消息指，馬斯克還打算扭轉公司現行的「隨處辦公」（work from anywhere）政策，要求留下來的員工回到辦公室上班，不過當中或會有一些例外。

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編輯：姚卓然