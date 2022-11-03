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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低近6%　恒指黑期跌270點、道指期貨跌66點（不斷更新）

股市 08:44 2022/11/03

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美國聯儲局主席鮑威爾未放鴿，美股下挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料收開412點，恒指料開報15414點。滙豐 （00005） ADR折合報40.98 元，較港收市價低0.42元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報222.54元，較港收市價低8.06元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.48元，較港收市價低3.95元或5.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：40】恒指黑期跌270點，報15478點，道指期貨跌66點，報32112點。

【08：26】【生科股】康希諾：預期吸入用新冠疫苗不會帶來業績大幅增長

【08：01】【美國加息】聯儲局再加息0.75厘後　金管局上調基準利率75個基點至4.25厘

【07：49】【業績｜濠賭股】美高梅第三季收入跌七成　經調整物業EBITDAR轉虧蝕7000萬美元

【07：45】【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物2367下限24.3元定價　超購1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報15414點，跌412點或2.7%。滙豐 （00005） ADR折合報40.98 元，較港收市價低0.42元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報222.54元，較港收市價低8.06元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.48元，較港收市價低3.95元或5.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局公布加息0.75厘，符市場預期，議息聲明表示，委員會將考慮貨幣政策累積收緊幅度，政策影響經濟活動及通脹的滯後性，以及經濟及金融及發展的影響，暗示減慢加息步伐，道指一度急升418點，納指彈0.9%，不過，其後聯儲局主席鮑威爾稱未來仍將繼續加息，利率高峰水平可能高於市場預期，道指尾段最多跌513點，收跌505點或1.5%，收報32147點，納指跌366點或3.4%，收報10524點；標指跌96點或2.5%，收報3759點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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