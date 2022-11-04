【恒指夜期+ADR】兩小時萬張成交掃高夜期　一度低位反彈362點（不斷更新）

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好友突然大舉掃高期指，美股開市後，至晚上約11時半，大量資金掃高夜期，總計兩小時內成交達1.18萬張，每分鐘一度多達逾200張成交，刺激夜期由跌100點至最多倒升262點，低位反彈幅達362點。全晚成交20695張，夜期收市升228點，收報15550點。

藍籌股ADR上揚，美團ADR高港3.3%，騰訊ADR及阿里美股高港近2%。

中概股指數升3.2%，收報5024點，突破5000點關口。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 146.21 +3.3% 騰訊ADR 225.53 +1.9% 滙豐ADR 40.65 +0.9% 阿里巴巴美股 63.99 +1.6%

北水再錄76億元淨流入 繼續大手吸騰訊

北水流入速度未有放慢，今日繼續有76億元資金淨流入，連續21個交易日錄得淨流入，期間總流入金額已突破1000億元。騰訊 （00700） 繼續為北水至愛，錄得12.4億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 及美團 （03690） 分別錄得8.8億元及5.2億元淨流入。淨流出方面，新東方在綫 （01797） 及康希諾生物 （06185） 分別錄得1.6億元及0.8億元淨流出。

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美國聯儲局主席鮑威爾未放鴿，美股下挫，港股承接跌近500點。ATM跌逾3%至6%，石藥 （01093） 跌近一成，康希諾生物 （06185） 回吐近35%，電力股逆市升，潤電 （00836） 升逾5%，中國電力 （02380） 升近6%，恒指低開349點，其後走勢反覆向下，曾跌逾500點，低見15301點，恒指全日跌487點，收報15339點，成交986.5億元。科指跌3.8%，報3035點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 恒隆地產 10.24 +4.2 +1 11 中銀香港 24.55 +0.6 +1 11 聯通 3.45 +2.1 +1 6 美團 141.50 -3.5 -39 -30 騰訊 221.40 -4.0 -45 7 阿里巴巴 63.00 -6.5 -70 18

焦點新聞︰

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升228點，收報15550點

【22：42】夜期倒升87點

【22：10】恒指夜期升6點，報15328點。

【18：35】恒指夜期跌43點，報15279點。

【16：10】ATM跌逾3%至6%，石藥 （01093） 跌近一成，康希諾生物 （06185） 回吐近35%，電力股逆市升，潤電 （00836） 升逾5%，中國電力 （02380） 升近6%，恒指全日跌487點，收報15339點，成交986.5億元。科指跌3.8%，報3035點。

【16：00】恒指U盤前跌490點，報15336點。

【15：50】悅達國際 （00629） 升幅擴至逾83%，高見0.148元。

【15：40】中電 （00002） 跌近4%，煤氣 （00003） 跌近3%，電能實業 （00006） 跌1%。

【15：33】【領展823】領展與3家電動車充電服務供應商合作 冀2024年底前建成3000個電動車充電站

【15：31】滙豐 （00005） 跌逾3%，低見40.05元。

【15：21】港股尾市跌近500點，報15344點，跌483點，科指跌3.8%，報3037點。

【15：16】滙豐 （00005） 尾市跌近3%，低見40.15元，渣打 （02888） 跌逾1%。

【15：08】呷哺呷哺 （00520） 跌逾7%，九毛九 （09922） 跌半成，海底撈 （06862） 、奈雪的茶 （02150） 分別跌逾3%。

【15：01】【電動車】蔚來照插7% 合肥兩座整車廠已恢復生產

【14：56】康寧傑瑞製藥 （09966） 逆市升兩成，高見7.39元。

【14：41】東方海外 （00316） 跌逾6%，中遠海運 （01199） 升逾1%，中遠海控 （01919） 跌逾4%破底。

【14：39】無縫綠色 （08150） 午後挫4成，破底低見0.063元，成交47萬元。

【14：21】吉利 （00175） 跌逾3%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌逾5%，廣汽 （02238） 跌逾1%，華晨 （01114） 跌近半成。

【中國疫情】廣州車展據報或延期 廣東昨新增459宗新冠感染個案

【14：21】君實 （01877） 午後跌逾18%，低見29.05元。

【14：11】【新股IPO】4新股招股、僅心泰醫療孖展超購近1倍 一文看清新股認購表現（附表）

【14：10】悅達國際 （00629） 逆市乾升6成，高見0.148元，僅渉28宗成交或8.3萬元。

【14：08】大市跌約440點，報15386點，科指跌3.7%，報3038點。ATM跌逾3%至6%，康希諾 （06185） 午後回吐幅度擴大至33%，低見9.35元。

【13：35】【烏克蘭戰爭】俄鋁：延遲派發股息日至11.25 因通過港過戶處派美元息存模糊性

【13：14】阿里巴巴 （09988） 午後跌逾5%，騰訊 （00700） 跌3%，美團 （03690） 跌逾2%。另外，小米 （01810） 跌逾2%，京東 （09618） 跌逾4%。

【13：07】大市跌幅略為收窄，最新跌近400點，報15430點，跌396點，科指跌3.1%，報3059點。

【13：04】聯想 （00992） 績後跌2%，報5.89元。

【13：03】體育用品股午後跌幅擴大，李寧 （02331） 跌逾7%，安踏 （02020） 跌逾6%，特步 （01368） 跌逾11%。

【13：01】港股午後初段跌約455點，報15371點，科指跌3.7%，報3037點。

【12：42】【渣打2888】渣打斥資1.8億元收購區塊鏈公司Partior 25%股權

【12：42】【美國加息】HSBC滙豐上調美元儲蓄存款戶口利率25點子至0.75%

【12：30】【聯想992】聯想半年多賺8%至10.57億美元創新高 維持派中期息8港仙、周息率6.4厘

【12：06】【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.25厘 由年利率 5.125% 調高至5.375%

【12：00】恒指半日跌446點，報15381點，成交561.6億元。科指跌3.6%，報3041點。阿里巴巴 （09988） 跌6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%，康希諾生物 （06185） 回吐逾26%。電力股逆市造好，潤電 （00836） 升半成，中國電力 （02380） 升逾6%，龍源電力 （00916） 升逾4%。

【11：53】本港地產股新世界 （00017） 跌4%破底，恒地 （00012） 跌0.1%，新地 （00016） 、長實 （01113） 跌1%，信置 （00083） 逆市升1%。

【11：40】石藥 （01093） 挫一成，暫為表現最差藍籌，恒隆地產 （00101） 逆市升逾3%，藍籌中表現最好。

【11：34】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 最新跌逾2%，港交所 （00388） 跌逾3%。

【11：30】ATM下跌，阿里巴巴跌逾6%，康希諾生物回吐近27%，恒指跌幅擴至500點。

【11：11】體育用品股又見回落，李寧 （02331） 跌近5%，安踏 （02020） 跌逾4%，特步 （01368） 跌逾6%。

【10：55】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近6%，低見63.35元。

【10：51】【異動｜SaaS】微盟大升18% 第三季SaaS訂單增三成、廣告毛收入按季增三成

【10：44】【金融峰會】史美倫：香港是一個超級聯繫人 現時區域化比全球化更重要

【10：42】阿里影業 （01060） 三連升，股價今早逆市再升逾9%，高見0.405元，成交4076萬元。

【10：28】微盟集團 （02013） 升幅擴大至逾16%，高見3.74元，成交2.7億元。

【10：25】【內房危機】恒大許家印據報山頂一幢別墅被建行接管 市值約7億元

【10：23】中資電訊股逆市向上，聯通 （00762） 升逾4%，中電信 （00728） 升逾2%，中移動 （00941） 升0.1%。

【10：19】電子煙相關個別發展，其中思摩爾 （06969） 逆市再升5%，中煙香港 （06055） 升3%，中國波頓 （03318） 跌2%，華寶 （00336） 跌0.8%。

【10：10】康希諾生物 （06185） 回吐，股價回落至100元以下，報99.7元，跌逾29%。

【10：09】阿里巴巴 （09988） 跌半成，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌3%。

【10：07】恒指跌幅擴大近400點，報15437點，跌390點，科指跌3.1%，報3058點。

【10：06】中鋁國際 （02068） 逆市升逾14%，高見1.46元，高見900萬元。

【09：59】港交所 （00388） 回吐3%，低見228.6元。

【09：57】大市跌幅再次擴大至逾300點，報15490點，跌336點，科指跌2.9%，報3067點。

【09：47】中國10月財新服務業PMI為48.4，低於預期的49及前值49.3。中國10月財新綜合PMI為48.3，前值為48.5。

【09：46】美國聯儲局再加息0.75厘，滙豐 （00005） 跌2%，渣打 （02888） 跌逾1%，恒生 （00011） 破底跌0.8%，中銀香港 （02388） 逆市靠穩升0.2%。

【09：44】電力股反彈，潤電 （00836） 升4%，中國電力 （02380） 升近6%，龍源電力 （00916） 升3%。

【09：43】部分內房股逆市向上，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升逾2%，旭輝 （00884） 升7%。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 最新跌4%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：41】【內房銷售】中梁控股10月合約銷售跌55% 一文看清10月內房銷售（不斷更新）

【09：39】微盟集團 （02013） 第三季SaaS訂單按年增長30%，股價逆市升11%，高見3.55元。

【09：37】港股開市後跌幅略為收窄，最新跌約200點，報15622點，跌204點，科指跌1.5%，報3107點。

【09：36】旭輝 （00884） 股價逆市再升逾4%，早段高見0.445元。

【09：33】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 逆市升逾5%，小鵬汽車 （09868） 跌1%；蔚來 （09866） 跌近7%。

【09：32】康希諾生物 （06185） 開市後跌幅擴大至近25%，低見105元，成交1.9億元。

【09：28】濠賭股回吐，藍籌中金沙 （01928） 跌逾6%，銀娛 （00027） 跌近4%。

【09：25】聯通 （00762） 逆市造好，股價高開逾6%。

【中國聯通762】聯通獲市監局批准與騰訊設立混改合營公司 內媒：不涉母公司股權變更 聯通：正在推進過程中（第三版）

【09：25】【香港經濟】標普全球10月香港PMI回升至49.3 人手流失創近2年最急

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌近4%，康希諾生物 （06185） 回吐近15%，恒指低開349點，開報15477點，科指跌3%，報3060點。

【09：13】期指開報15470點，跌360點或2.3%。

【08：40】恒指黑期跌270點，報15478點，道指期貨跌66點，報32112點。

【08：26】【生科股】康希諾：預期吸入用新冠疫苗不會帶來業績大幅增長

【08：01】【美國加息】聯儲局再加息0.75厘後 金管局上調基準利率75個基點至4.25厘

【07：49】【業績｜濠賭股】美高梅第三季收入跌七成 經調整物業EBITDAR轉虧蝕7000萬美元

【07：45】【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物2367下限24.3元定價 超購1倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報15414點，跌412點或2.7%。滙豐 （00005） ADR折合報40.98 元，較港收市價低0.42元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報222.54元，較港收市價低8.06元或3.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.48元，較港收市價低3.95元或5.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局公布加息0.75厘，符市場預期，議息聲明表示，委員會將考慮貨幣政策累積收緊幅度，政策影響經濟活動及通脹的滯後性，以及經濟及金融及發展的影響，暗示減慢加息步伐，道指一度急升418點，納指彈0.9%，不過，其後聯儲局主席鮑威爾稱未來仍將繼續加息，利率高峰水平可能高於市場預期，道指尾段最多跌513點，收跌505點或1.5%，收報32147點，納指跌366點或3.4%，收報10524點；標指跌96點或2.5%，收報3759點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩