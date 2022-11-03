【業績｜濠賭股】美高梅低開逾6%　第三季收入跌七成　經調整物業EBITDAR轉虧蝕7000萬美元

▲ 【業績｜濠賭股】美高梅第三季收入跌七成 經調整物業EBITDAR轉虧蝕7000萬美元

美高梅 （02282） 第三季度收益淨額為8,748.6萬美元，較去年季度的2.89億美元減少70%。集團指，與去年季度相比，本季度受到新型冠狀病毒相關的物業暫停營業的負面影響以及受到澳門在旅遊及入境方面的限制所帶來的嚴重影響。

美高梅低開6.8%，報3.72元。

期內，美高梅經調整物業EBITDAR虧損為7,000萬美元，而去年季度的經調整物業EBITDAR則為700萬美元。今年首九個月，美高梅收益淨額為4.98億美元，按年大跌44.3%，經調整物業EBITDAR由盈轉虧蝕1.48億美元。

至於控股股東美高梅國際酒店集團第三季總收益6.86億元，按年大跌69.5%，總經調整EBITDA由盈轉虧蝕5.4億元。美高梅國際酒店集團實益擁有美高梅中國已發行股本約56%的權益。

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編輯：姚卓然