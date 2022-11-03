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【美國加息】儲局加息議息聲明及鮑威爾記者會　四大要點

股市 06:14 2022/11/03

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【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點

美國聯儲局加息0.75厘，至3.75至4厘區間，綜合議息聲明及儲局主席鮑威爾在記者會對加息的看法，儲局已連續4次會議加息0.75厘，所以在議息聲明增加「委員會將考慮貨幣政策累積收緊幅度，政策影響經濟活動及通脹的滯後性，以及經濟及金融及發展的影響」，等貨幣政策收緊的效用發揮，所以有可能12月的下次會議放慢加息速度。有4大重點要留意：

（1）是放慢加息速度，不是停止加息。

鮑威爾在記者會特別澄清，儲局並未考慮暫停加息，鮑威爾說：「當人聽到『滯後』時，以為代表要暫停，我認為討論暫停加息仍為時尚早，這裏仍有一段路要走。」

（2）利率幾時見頂？

鮑威爾在記者會表示，今次加息周期未完，自上次會議以來的數據表明，最終利率將高於此前預期 。加息決定將完全來自數據，以及數據顯示對經濟活動前景的影響。

（3）儲局對勞工數據看法

鮑威爾表示，勞工市場未見真正「軟化」，不過，他亦不相信「工資」與「價格」在螺旋式上升，儲局希望情況可以消失於萌芽狀態，「一旦你見到它，這就會有麻煩」。

（4）儲局對GDP看法

鮑威爾表示，相信儲局仍然有可能成功令經濟實現軟着陸，但軟著陸的路徑已收窄。「我一直都話這是很困難的，但在一定程度上，利率已經上升，而且利率正走向更高水平，就很難看見這條路，這已經很窄了。我想說，這條路在過去一年已很窄了。

【美國加息】聯儲局加息0.75厘 稱續加息至「足夠限制性」水平（附議息聲明全文）

記者：譚志偉

美股 宏觀分析 經濟衰退 貨幣政策 經濟 加息 GDP 美國聯儲局 通脹 鮑威爾

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