「Lalamove滋味直送CAR年華」集美食、打卡、抽獎於一身　成為會員可抽獎贏取iPhone 14 Pro等獎品

即時送貨平台Lalamove將於11月9日至15日，在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「Lalamove滋味直送CAR年華」，活動以嘉年華歡樂元素為主題，讓4間本地人氣小店美突破地區界限，如同lalamove般，直送美食到顧客手上。活動更設有多個打卡熱點和抽獎活動，集「食、玩、賞」於一身。

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Lalamove是次跟4間大熱小店聯手，分別為：Bagel人氣網店Monsoon Baking Atelier、果醬品牌Nuttie B、幸福烘焙及手工啤酒品牌吹啤啤，化身成一輛輛Lalamove美食Van，讓大家在「Lalamove滋味直送CAR年華」一次過嚐盡各區本地手工製作美食！

除了人氣小店美食放送外，「Lalamove滋味直送CAR年華」更以Lalamove的鮮明橙色作主調，配合全場充滿「CAR」元素，現場更設有高達兩米的貨車相框，市民可化身成為Lalamove司機伙伴盡情「打卡」。

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此外，市民只需即場下載Lalamove應用程式，成為Lalamove獎賞計劃會員，以指定優惠碼兌換優惠券，即可在場內的巨型扭蛋機抽獎。扭蛋機獎品除了iPhone 14 Pro外，亦包括人氣BRUNO 多功能電熱鍋、「料理神器」Philips Essential 健康空氣炸鍋、參與嘉年華小店的各款滋味手作美食，更可扭出Lalamove優惠劵及Lala積分。

「 Lalamove 滋味直送 CAR 年華」活動詳情

日期： 11月9日至11月15日 時間： 11月9日（開幕日）： 下午2時30分至下午8時30分 11月10日（星期四）、13至15日（星期日至二）： 中午12時正至下午8時30分 11月11至12日（星期五及六）： 中午12時正至下午9時30分 地點： K11 Art Mall地下中庭（九龍尖沙咀河內道18號）

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